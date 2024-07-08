DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, hükümetin yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia etti - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, hükümetin yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia etti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hükümetin seçimden önce yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği söz ve vaatleri yerine getirmediğini öne sürdü. Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını anlattı. Milletvekili genel seçimlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Yeneroğlu, hükümetin seçim öncesi basılan ve 34 maddeden oluşan vaatlerinin olduğu bir broşürü gösterdi.

08.07.2024 14:33
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hükümetin seçimden önce yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği söz ve vaatleri yerine getirmediğini öne sürdü.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını anlattı.

Milletvekili genel seçimlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Yeneroğlu, hükümetin seçim öncesi basılan ve 34 maddeden oluşan vaatlerinin olduğu bir broşürü gösterdi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlerde AK Parti'yi desteklediğini aktaran Yeneroğlu, "Yurt dışı Türklerle ilgili hikaye hep aynı. Önce vaat veriliyor, müthiş bir hamaset yapılıyor, 'vatan, millet, Sakarya' diye insanlar coşturuluyor. Bir kısmı bir sonraki seçime kadar rafa kaldırılıyor. Bu durumu defaatle yaşadık." diye konuştu.

Hükümetin bazı vaatlerini aktaran Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet seçimden önce yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili verdiği söz ve vaatleri yerine getirmedi. 34 maddeden oluşan vaatlerinden sadece bir tanesini yerine getirdi. Yurt dışından getirilen mobil cihazların kullanım sürelerini 120 günden 180 güne çıkartacaklarının sözünü vermişlerdi. 34 vaatten tek yaptıkları bu. İktidarın adalette, ekonomide, eğitim politikalarında, her alanda olduğu gibi yurt dışı vatandaşlar politikalarındaki karnesi de berbat."

Avrupa'daki aşırı sağ partilerin yükselişine de değinen Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"İktidar, Avrupa'daki ırkçılığı sadece kimlik siyasetinin bir aracı olarak kullanıyor. Vatandaşlarımızın karşılaştığı ırkçı ayrımcılık karşısında Türkiye etkili ve sürdürülebilir adımlar atamıyor. Avrupa'da İslam karşıtlığı endişe verici düzeyde artmakta ama Türkiye'nin buna karşı mücadele etme kapasitesi yok. Kimse kendini kandırmasın, böyle bir gerçeklik yok. Ülkede farklı yaşam biçimlerini, etnisiteleri, inançları bastırıyorsun. Bunların hepsine tek bir kimlik dayatıyorsun. Ondan sonra da yurt dışında ne yapacaksın? Çoğulcu toplumun faziletlerini mi anlatacaksın? Kimse bunları ciddiye almaz. İktidarımız bu konuda yurt dışı Türklere fayda getirmez. İktidar, Batı Avrupa'daki aşırı sağcılara her konuda kötü örnek oluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, hükümetin yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia etti - Son Dakika

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