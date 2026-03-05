Dijital Dünya ve Çocukların Korunması

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Çocuklarımızın dijital dünyada korunmasının fevkalade önemli bir konu olduğunu hatta Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için en önemli konulardan bir tanesi olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Bu saldırılarda savaş hukukunun da ihlal edildiğini kaydeden Kaya, "Ülkemizin bu savaşa taraf olmadan aktif barış rolü üstlenmesi bize yakışan roldür. Bir an önce ABD ve İsrail ile yapılan görüşmelerde bu tutumlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etmemiz lazım." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Türkiye'deki yargı sürecine değinerek, şunları kaydetti:

"Millet ve devlet arasındaki en önemli tampon şüphesiz yargıdır. Devlet güçlüdür, vatandaşı da devlete karşı korumak gereklidir. İşte bu yüzden yargıçlar karar verirken devlet adına değil, Türk milleti adına karar verirler. Evet, yargı kararları elbette tartışılabilir ancak uzun zamandır kararlar değil yargılama süreçleri Türkiye'de tartışılıyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir, hakim kararını verir ancak sürecin bir zulme dönüşmesine izin vermez."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hatay'da düşürülen rokete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"İran coğrafyasından ateşlendiği iddia edilen ve Akdeniz'de konuşlu NATO hava savunma unsurlarınca havada imha edildiği söylenen balistik füze olayıyla karşı karşıya kaldık ancak bu füzenin kimler, hangi eller tarafından ateşlendiği ve asıl hedefin neresi olduğu konusunda ciddi belirsizliklerle dolu, muammalar olan noktalar bulunuyor. Bir yanda müttefiklerimiz denilenler tarafından hedefin ülkemiz olduğu söylenirken, diğer yanda komşumuz tarafından bu durumun reddedildiğini görüyoruz. Böylesi puslu havalarda olayların arka planını iyi okumak ve anlamak zorundayız. Ülkemize bölgesel bir yıkımın başkalarının yürüttüğü savaşlarının içine çekmeyi amaçlayan sinsi provokasyonlara, karanlık senaryolara karşı tecrübeli devlet aklıyla, son derece ihtiyatlı hareket etmeliyiz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı için başta Meclis olmak üzere karar alınması gerektiğini belirtti.

Hormon ilaçlarının e-reçete sisteminde engellendiğini ileri süren Koçyiğit, "Sağlık hakkı ve bedensel bütünlük tartışılamaz. Siyasi, bürokratik, idari engellerle engellenemez sağlık hakkı. Kadın sağlığı, ergen sağlığı ve cinsiyet uyum süreçlerine dair hormon tedavilerine erişim güvence altına alınmalı. Kamu kurumları ve iktidar tarafından üretilen damgalayıcı ve keyfi söylemler durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, belediyelere yapılan görevlendirmeler ile tutuklamalara tepki gösterdi. Adaletin ayaklar altına alındığını ileri süren Başarır, "Bizle meydanlarda, sandıkla mücadele edin. Atadığınız yargıçlarla, verdiğiniz talimatlarla gönderdiğiniz başsavcılarla bizle mücadele edemezsiniz. CHP grubu, belediye başkanları, üyeleri dimdik ayaktadır." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, 10 Mart Salı günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Genel Kurul'u bilgilendireceğini ve siyasi partilerin değerlendirmelerde bulunacağını aktardı.

Gündemde konuşulması gereken önemli konulardan birinin de "dijital çağda çocuk olmak" olduğunu belirten Zengin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konuyla ilgili olarak bu hafta Meclise önemli bir kanun teklifi verdik, belki tam bire bir aynısı değil ama bu konunun devamı niteliğinde. O da 15 yaşını doldurmamış çocuklarımıza artık sosyal ağ sağlayıcıları hizmet sunamayacaklar ve bu hizmetin sunulması konusunda muhakkak yaş doğrulaması yapılacak. Aynı şeyi oyunların kullanımıyla, onların oyunlara erişimiyle alakalı olarak da bir süre sonra bu kanun maddesinin çalışırken de daha detaylı dile getireceğiz. Bu konunun, çocuklarımızın dijital dünyada korunmasının fevkalade önemli bir konu olduğunu hatta Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için en önemli konulardan bir tanesi olduğunu vurgulamak istiyorum."

Zengin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programındaki yemek menüsüne ilişkin eleştirilere değinerek, "Ben grubum adına müzakere etmedim, Meclis Başkanı'yla da konuşmadım. Eğer bir meseleyse bu, ortak bir şekilde çözemeyeceksek, Meclis çalışanları haricinde Meclis'te yemek çıkmasın. Restoranları da hiç kullanmayalım, kapatalım. Dön dolaş milletvekilleri bu yemek meselesi yüzünden suçlanıyorsa bu mesele katiyetle bitmelidir." ifadelerini kullandı.