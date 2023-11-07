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Dilan ve Engin Polat Çiftine Yapılan Operasyonda Tutuklama Kararı - Son Dakika

Dilan ve Engin Polat Çiftine Yapılan Operasyonda Tutuklama Kararı

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:40

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklandı. Tutuklanan şüpheli Uğurcan Ayyıldız hakimliğe sevk edilirken yakınlarına doğru 'Çocuklarıma iyi bakın' dedi.

Engin ve Dilan Polat çiftine yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklandı. Tutuklanan şüpheli Uğurcan Ayyıldız hakimliğe sevk edilirken yakınlarına doğru "Çocuklarıma iyi bakın" dedi. Tutuklanan Özalp çiftin 1 milyon 800 bin lirasını aklamaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi. Operasyonun ilk gününde gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Özalp ve Doğan'la birlikte Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği Mustafa Özalp'in 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Vergi usul kanuna muhalefet' ve 'Yasadışı bahis' suçlarından, Uğurcan Ayyıldız'ın ise, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Vergi usul kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLAT AİLESİYLE BOY BOY POZ VERMİŞ

Tutuklanan şüpheli Uğurcan Ayyıldız hakimliğe sevk edilirken yakınlarına dönerek "Çocuklarıma iyi bakın" dedi. Öte yandan Mustafa Özalp'in çiftle oldukça yakın olduğu ve birlikte çekilen birçok fotoğrafı ortaya çıktı. Özalp, Polat ailesine ait 2 güzellik merkezinin işletmeciliğini yapıyordu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dilan ve Engin Polat Çiftine Yapılan Operasyonda Tutuklama Kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat Çiftine Yapılan Operasyonda Tutuklama Kararı - Son Dakika
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