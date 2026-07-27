Dirençli Karatay Projesi: Kuraklık ve Obruk Riskine Karşı İlk Yol Haritası

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin öncülüğünde, Konya Teknik Üniversitesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla yürütülen 'Dirençli Karatay' Projesi kapsamında oluşturulan Yönlendirme Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kuraklık ve obruk risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı.

Karatay Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Karatay Belediyesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dirençli Karatay Proje Ekibi'nin yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Maden Tetkik ve Arama (MTA) Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü ile Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Proje faaliyetleri ve yol haritası değerlendirildi

Toplantıda proje faaliyetlerinin mevcut durumu, teknik çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetler değerlendirildi. Katılımcılara projenin amacı, hedefleri ve bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken; kuraklık, yeraltı suyu seviyesindeki değişimler ve obruk risklerinin iklim değişikliği perspektifinden ele alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar paylaşıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen kuyu ve hidrojeolojik analizler, yer hareketlerinin izlenmesi, sensör tabanlı erken uyarı sistemi çalışmaları ile tarımsal su kullanımına yönelik örnek uygulamalar hakkında bilgi aktarıldı. Yönlendirme Komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, proje faaliyetlerinin farklı kurumların bilimsel ve teknik uzmanlık alanlarıyla desteklenmesinin ve proje kapsamında elde edilecek çıktıların ilgili kurumların mevcut çalışmalarıyla bütünleştirilmesinin önemi vurgulandı. Özellikle tarımsal su kullanımında davranış değişikliğinin sağlanması, akıllı ve dijital sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması, çiftçi farkındalığının artırılması ve öncü çiftçi modelinin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

Kurumlar arası iş birliği güçleniyor

Toplantıda ayrıca proje kapsamında geliştirilecek bilimsel ve teknik çıktıların afet risk azaltımı, imar, izin ve planlama süreçleri ile politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlamasının önemine dikkat çekildi. Obruk ve kuraklık risklerinin yanı sıra yer çatlakları, yer hareketleri, yeraltı suyu ve hidrojeolojik yapı arasındaki ilişkilerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Kurumlar arası veri paylaşımı ve iş birliğinin geliştirilmesinin projenin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulanan toplantıda, proje faaliyetlerinin AFAD'ın afet risk azaltımı çalışmaları, DSİ'nin sulama ve yeraltı suyu izleme faaliyetleri ile diğer paydaş kurumların ilgili çalışmalarıyla ilişkilendirilmesinin sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Toplantıda, Dirençli Karatay Projesi'nin yalnızca teknik ve bilimsel çıktılar üretmekle sınırlı kalmayarak Konya Havzası'nda kuraklık ve obruk risklerinin azaltılmasına yönelik uzun vadeli ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesine katkı sağlaması hedefi doğrultusunda görüş ve öneriler paylaşıldı. Proje kapsamında elde edilecek verilerin ve geliştirilecek erken uyarı, izleme ve risk değerlendirme araçlarının karar alma ve politika geliştirme süreçlerine aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Yönlendirme Komitesi toplantısında gerçekleştirilen değerlendirmeler doğrultusunda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilerek proje faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Prof. Dr. Arık: "Yer çatlaklarına yönelik detaylı saha çalışmaları sürüyor"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Havzası'nda obrukların yanı sıra yer çatlaklarına yönelik çalışmaların da önem kazandığını belirtti. Yeraltı su seviyelerindeki düşüşün ve iklim koşullarının zemin yapısını etkileyerek yer çatlaklarının oluşumunda önemli rol oynadığını ifade eden Arık, Karatay'da Pınarbaşı'ndan İsmil'e kadar uzanan geniş bir alanda yer çatlaklarına yönelik detaylı saha çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Proje kapsamında elde edilen verilerin web tabanlı izleme ve karar destek sistemine aktarılmasının hedeflendiğini belirten Arık, bu sayede yer çatlaklarının şehir planlama ve imar süreçlerinde daha etkin şekilde değerlendirilebileceğini ifade etti. Arık, bilimsel veriler doğrultusunda yürütülen çalışmaların gelecekte yapılacak planlama süreçlerine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Dündar: "Modern sulama yöntemleriyle su verimliliği artırılıyor"

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Mehmet Ali Dündar ise Konya Havzası'nda su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Proje kapsamında oluşturulan örnek uygulama alanlarında farklı sulama yöntemlerinin hayata geçirildiğini belirten Dündar, özellikle damla sulama ve kısıntılı sulama yöntemlerinin suyun daha verimli kullanılmasına katkı sağladığını ifade etti. Dündar, tarımsal üretimde su tasarrufunu esas alan uygulamaların yaygınlaştırılmasının su kaynaklarının korunmasına ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Dündar, proje kapsamında yürütülen örnek uygulamalarla çiftçilerin modern sulama tekniklerini yerinde görmelerinin ve bu yöntemlerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.