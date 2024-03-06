Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: Zengezur Koridoru Türk Dünyası Yüzyılında Önemli Rol Oynayacak

Politika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk iş adamları ile bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, "Zengezur Koridoru'nun açılması Türk Dünyası Yüzyılı inşasında önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da temaslarına başladı. Serim, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları ile bir araya geldi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Cahit Bağcı ve Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamları katıldı.

Türkiye'nin ticari ve ekonomik potansiyeli açısından sadece bölgede değil küresel çapta adından söz ettiren sayılı ülkelerden biri olduğunu belirten Serim, "Son 20 yılda ekonomide ülkemize yılda ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan 5 kat artışla 1 trilyon 118 milyar dolara yükselttik. Ülkemizin satın alma paritesine göre milli gelire oranla bakıldığı zaman dünyada 11. sıraya çıkardık. İhracatı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara, turizm gelirimizi 13 milyar dolardan 54,5 milyar dolara. Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'lere. Ülkemizin silahlı, silahsız insansız hava araçları teknolojisine yazdığı başarı hikayesi herkesin malumu" dedi.

"Ticaret hacminde 15 milyar dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz"

Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey katılımcıların Türk iş dünyasının temsilcileriyle görüşme fırsatı yakaladığını vurgulayan Serim, "Yani Antalya Diplomasi Forumu'nun gerek turizm, gerek ticaret, gerek ekonomi, gerek siyaset, gerek diplomasi alanında çok ciddi anlamda, bir kapsama alanında içerik üreten bir formatta platform olduğunu söylemek mümkün. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi alanında ve ticaret alanında gösterdiği bu önemli başarıları tabii Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve ticari ilişkilerinde de olumlu yansımalarını da memnuniyetle takip ediyoruz. Sayın Büyükelçinin bahsetti ama sayın devlet başkanları 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmine hedefini koydu. Bu 15 milyarlık hedefe ulaşmak çok zor olmadığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bizlere düşen görevler. Sizlerin bizlere yönlendirmesiyle 15 milyar dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda Tercihli Ticaret Anlaşması'nda da yanlış bilmiyorsam 30 farklı ürüne daha genişleme yapılarak bu 15 milyar dolarlık hedefe ulaşabileceğimiz konusunda inancım yüksek" dedi.

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) başta olmak üzere tüm mekanizmalarla 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma noktasında çalışacaklarını belirten Serim, "Sizlerin her iki kardeş ülkede de hareket alanınızı daha da genişletebilmek ve faaliyetlerinizi kolaylaştırabilmek için Azerbaycanlı kardeşlerimizle yakın işbirliği halindeyiz. Zaten bugünkü gelişimizin sebebi de bu. Sizin böyle insanların, iş insanlarımızın, öğrencilerin, birçok alandaki vatandaşların etkileşimi arttıkça bu düşüncedeki sorunlar veya bu konuyla alakalı yeni ihtiyaçlar da ortaya çıktığını görüyoruz ve biz bu makamlarda olan insanlar olarak da bunun nasıl çözülmesi gerektiğini veya bunu nasıl kolaylaştırması gerektiği konusunda işbirliği yapıp bunu sonuca ulaştırmak bizlerin görevi. O yüzden de bu bugün burada, Azerbaycan'da her zaman yaptığım gibi ikili muhataplarımla görüşmeden önce özellikle ticaret ve ekonomi alanında iş dünyamızı dinleyip onlardan aldığım görüş ve bilgilerle belki bizim göremedikleri, ön göremedikleri veya bilmediklerimiz, sizlere başka bir katkınız olacaksa bizim için çok değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

" Karabağ'ın yeniden imar ve ihyası için hepimize önemli görevler düşüyor"

Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin sona ermesiyle Türkiye'nin Ermenistan'la başlattığı normalleşme sürecinin Azerbaycan'la yakın eşgüdüm içerisinde yürütmeye devam ettiklerini ifade eden Serim, "Karabağ'ın yeniden imar ve ihyası için şimdi hepimize önemli görevler düşüyor. Türk özel sektörü, başta inşaat ve altyapı olmak üzere Karabağ'da otoyollar, tüneller, havalimanları, demiryolları, viyadükler inşa ediyor. Füzuli ve Zengilan Havalimanı'nı yaptık. Laçın Havalimanı'nda da varız, işgalden kurtarılmış bölgelerde güneş enerjisi, hidroelektrik, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santraller Türk şirketleri öncülüğünde hız veriyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Tabii bunların ihya, inşa sürecindeki Karabağ'ın, yapılan tüm projelerin, oraya geri dönüşler, planlanan geri dönüşlerin hızlıca icra edilmesini sağlayacaktır" dedi.

"Zengezur Koridoru'nun açılması Türk Dünyası Yüzyılı inşasında önemli bir rol oynayacaktır"

Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde 2024'ün Türk Dünyası Yüzyılı olacağını belirten Serim, " Nahçıvan'ın Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türk Dünyası Yüzyılı inşasında önemli bir rol oynayacaktır. Gerek kara, gerek demir yolları ile ilgili atılacak adımlar Iğdır-Nahçıvan bağlantısının oluşturulmasıyla çok daha güçlü hale gelecektir. Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesine ilişkin niyet protokolü de Sayın Cumhurbaşkanımız 25 Eylül 2023'te imzalanmıştı. Hızlıca hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Zengezur Koridoru'nun etkili kullanımı için bu demiryolu hattı hayati önem taşıyor. Bunların hepsi önemli hususlar. Bunun yanında tabii Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, Orta Koridor'un güçlendirilmesine katkı sağlayacak ayrıca en önemli projelerdir" ifadelerini kullandı.

Serim, konuşmasının ardından Türk iş adamlarının Azerbaycan'da karşılaştıkları sorunları dinledi. - BAKÜ