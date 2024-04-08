Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de insanlık dışı saldırılarına devam ederek binlerce sivili katleden İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı alındığını duyurdu.
Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.
İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir."
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 207 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı - Son Dakika
MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi için YSK'ya başvurduğunu açıkladı. Işık, geçersiz oyların sayımı sırasında tespit ettikleri usulsüzlükleri dilekçeleriyle birlikte YSK'ye sunduklarını belirtti.
AK Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, mazbatasını alarak görevine başladı. Sübekçi, Muharrem Tozan'dan görevi devraldı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan belediye başkanları, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, görevlerine başladı. Devir teslim törenlerinde yapılan konuşmalarda, önceki başkanlara teşekkür edilirken, yeni başkanlar da hizmetlerini sürdüreceklerini ve ilçelerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural ile Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat, Turhal Belediyesini ziyaretinde Ural'ı tebrik ederken, Taşova Belediyesini ziyaretinde ise Özalp'e tebriklerini iletti. Ziyaretlerde Karabat'a CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP İl Başkanı İlker Küp ve parti yönetimi eşlik etti.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Bayır Mahallesine yaptığı ziyarette vatandaşların talebi üzerine meydanın aydınlatmasını çözüme kavuşturdu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Büro'sunu ziyaret etti. Aslan, AA Düzce Bürosu'na gelen muhabirlerden ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı. AA'nın doğru ve dürüst haberciliğini sürdürdüğünü belirten Aslan, ajansın dünya genelinde birçok haber portalı tarafından kaynak gösterildiğini vurguladı. Ziyaretin ardından Vali Aslan, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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