Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail\'e yönelik tedbir kararları alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden işgal girişimine ve yaşanan insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında "İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

08.04.2024 19:17  Güncelleme: 19:32
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de insanlık dışı saldırılarına devam ederek binlerce sivili katleden İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı alındığını duyurdu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.

İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 207 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Kaplan: tedbir dediği şey ticareti kapsamıyor boşuna umutlanmayın kardeşlerim söz konusu para olunca bizimkiler babasını bile tanımaz 0 0 Yanıtla

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