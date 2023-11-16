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Bakanlığa alınacak memurların mülakatına bizzat katılan Fidan, adayı öve öve bitiremedi - Son Dakika

Bakanlığa alınacak memurların mülakatına bizzat katılan Fidan, adayı öve öve bitiremedi

16.11.2023 09:33

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığa alınacak diplomatik kariyer memurlarının mülakatına bizzat katıldı. Fidan görüştüğü adayın öğretmen olan ebeveynlerine selam göndererek, "Tebrik ediyorum. Annene babana selam söyle. Gerçekten iyi bir evlat yetiştirmişler." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığa diplomatik kariyer memuru olarak girmeye hazırlanan adayların mülakatına katıldı. Fidan, ebeveyni öğretmen olan adaya, "Tebrik ediyorum. Annene babana selam söyle. Gerçekten iyi bir evlat yetiştirmişler." dedi.

"ANNE VE BABANA SELAM SÖYLE"

Bakanlığın açtığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nın yazılı aşamasını başarıyla tamamlayanları mülakata tabi tutan komisyonun çalışmasını yerinde inceleyen Bakan Fidan, genç adaylara başarı dileğinde bulundu. Bakan Fidan, bizzat hazır bulunduğu bir mülakatta ise ebeveyni öğretmen olan adaya, "Tebrik ediyorum. Annene babana selam söyle. Gerçekten iyi bir evlat yetiştirmişler." dedi.

Hakan Fidan diplomatik kariyer memuru adaylarının mülakatına bizzat katıldı

BİLGİ ALDI

Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nda başarılı olmalarının akabinde mülakata alınan adaylara soru da yönelten Fidan, komisyon üyelerinden devam eden sınav süreçleri hakkında bilgi aldı.

Hakan Fidan diplomatik kariyer memuru adaylarının mülakatına bizzat katıldı

220 KİŞİ ALINACAK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı 2023'te toplam 220 kariyer memurunu kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor. Bunların 110'unun "meslek memuru", diğer 110'unun ise "konsolosluk ve ihtisas memuru" olarak istihdam edilmesi planlanıyor. Aday meslek memurluğu için 16 ve 17 Eylül'de yapılan yazılı sınava giren 730 kişiden 338'inin başarılı olduğu öğrenildi.

Yazılı sınavı başarıyla geçenlerin mülakatları 13 Kasım'dan bu yana devam ediyor. Aday meslek memurlarının mülakat sürecinin 30 Kasım'da tamamlanması bekleniyor. 30 Eylül ve 1 Ekim'de yapılan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu yazılı sınavına ise toplam 808 kişinin katıldığı, sonuçların ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi. Aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu için de yazılı sınavda başarılı olanların mülakata katılması gerekiyor.

Kaynak: AA

Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlığa alınacak memurların mülakatına bizzat katılan Fidan, adayı öve öve bitiremedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlığa alınacak memurların mülakatına bizzat katılan Fidan, adayı öve öve bitiremedi - Son Dakika
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