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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'ye insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen karara da değinildi ve ateşkes ve kalıcı barış için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü
24.12.2023 - 01:03,  Güncelleme: 01:05
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'ye insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen karara da değinilirken, ateşkes ve kalıcı barış için birlikte çalışmanın önemine vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanı Fidan, insani yardım faaliyetlerinin en etkin biçimde sürmesi için azami çaba harcanırken, ateşkes hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğine, nihai hedefin ise bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Filistin devletinin kurulması olduğuna dikkati çekti. Görüşmede İİT ve Arap Ligi Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri de ele alındı ve Gazze'de yaşanan insani trajedinin uluslararası toplumun gündeminde tutulması yönündeki ortak çabaların sürmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: DHA
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