Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili görüşmeler yaptı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili görüşmeler yaptı

Son Güncelleme: 07.10.2023 19:52

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin geriliminin ardından Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İran Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Fidan, taraflar arasındaki gerilimi ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail- Filistin gerilimin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suudi mevkidaşı Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Şukri, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile konuyu görüştü.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili görüşmeler yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Son Dakika: AK Parti'de yeni MYK netleşti! Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.
20:09 Maça damga vurdu! Antalyaspor-Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon
19:56 Taraftarlardan helallik istedi! Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda
19:51 İsrail, Gazze'nin elektriğini kesti
19:33 Manchester United, Brentford'u Scott McTominay ile devirdi
19:11 İsrail savaş uçakları, Gazze'deki 14 katlı Filistin Kulesi'ni bombaladı! O anlar kamerada
18:47 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Aksa Tufanı, İsrail'e karşı yeni bir sayfa açtı'
18:40 Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Yeniden Refah, Saadet ve HÜDA PAR liderlerinden destek
18:38 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimi açıklaması: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz
18:23 "Hamas güçleri İsrailli kadını esir aldı" iddiasının arkasındaki gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2023 21:01:53. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili görüşmeler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement