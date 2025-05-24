Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Bakan Fidan ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için İstanbul'da yapılan müzakerelerde Rus tarafını temsil eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ve Savunma Bakanı Andrey Belousov dahil, üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ DE ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkilerini ilgilendiren hususları detaylı olarak ele alması, ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca ikili iş birliği alanlarında mevcut durumu gözden geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

1 YIL SONRA RUSYA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son Rusya ziyaretini BRİCS toplantısına katılmak üzere 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirdi. Bakan Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek üzere 24 Ekim 2024'te düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fidan, mevkidaşı Sergey Lavrov ile son görüşmesini 12 Nisan 2025'te Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptı. Sergey Lavrov ise 23 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Bakan Fidan ile görüştü. İki isim ayrıca 18 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen 3 artı 3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nda bir araya geldi.