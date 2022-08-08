Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : " Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç 'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Verilen sözlerin niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı ülkelerde destek buluyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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