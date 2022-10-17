ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR - 2 - Son Dakika
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ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR - 2

17.10.2022 13:49

ÇAVUŞOĞLU: YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR - 2 Nedim BAYHAN-Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor.

İSTANBUL -ÇAVUŞOĞLU: YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR - 2

Nedim BAYHAN- Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı" dedi.

Türk devletleri arasındaki iş birliğini arttırmak amacıyla 2009 yılında kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Haydarbekov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov katıldı. Toplantının gündemini 11 Kasım'da Semerkant'ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin hazırlıkları oluşturdu. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerçekleşen toplantının sebebinin Semerkant zirvesine hazırlanmak olduğunu belirten 'Yoğun bir gündemle toplandık. Aramızda görüşülmesi ve karara bağlanması gereken hususları da ele aldık. Tabii bu konularda Semerkant Zirvesi'nden bir gün önce 10 Kasım'da tekrar bir araya geleceğimiz Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda yine kararları gözden geçireceğiz ve liderlerimizin onayına sunacak hale getireceğiz. Değerli basın mensupları bugün Türk Dünyası tarihte olduğu gibi küresel jeopolitiğin merkezi haline geldi. Enerji, ticaret, taşımacılık güzergahlarında doğu ile batıyı kuzey ile güneyi birbirine bağlayan kritik bir konuma sahibiz. Mevcut konjonktürde teşkilatımızın önemi ve sorumluluğu giderek artıyor" diye konuştu.

"BİZ GERÇEKLERİ ORTAYA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uyguladığı politikaya değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır. Tabi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin de hakkını yemem lazım. Onlara da bu konuda fena değiller. Azerbaycan Türkçesi tabiriyle onlar da bu konuda pis değiller. Yunanistan'ın ve onun destekçisi Frontex'in karnesi ortada. Tüm uluslararası kuruluşlar, uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın Yunanistan'ın ve Frontex'in desteğiyle göçmenlere mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde insan hakları mahkemesinin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler, yönetim olarak Yunanistan bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda. Diğer taraftan biraz önce söyledim. Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yine Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yani bunlar şöyle düşünüyor; biz her şeyi yaparız. Bunu da Türkiye'nin üzerine atarız. ya da transit ülkelere atarız. Buna da herkes inanır. Ama gerçekler ortada. Biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Ayrıca son bir hafta içinde 4 tane daha göçmen ölü olarak Ege'den çıkartıldı. Bunların hepsi Yunanistan'ın o botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk etmesiyle maalesef gerçekleşiyor" diye konuştu.

'19 MÜLTECİ DONARAK ÖLDÜ"

Bakan Çavuşoğlu sınırlarda mültecilerin donarak öldüğünü hatırlatarak 'En son Türkiye-Yunanistan sınırında yanlış hatırlamıyorsam 19 mülteci donarak çırılçıplak ölmüştü. Bir daha gelmesinler diye Yunanistan mültecileri geri iterken üzerindeki her şeye el koyuyor. Sadece kimlik veya diğer üzerindeki belgeler değil, kıyafetlerine bile el koyuyorlar. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesini çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır. Ama maalesef buna inanmak isteyen, Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen sadece doğru kabul eden değil, kabul etmemizi isteyen Avrupa Birliği üyesi ülkelerde var. Zaten Yunanistan'ı da cesaretlendiren budur. İçişleri Bakanlığımız da zaten gerekli açıklamaları yaptı" dedi.

'AZERBAYCAN ÜZERİNDEN GELEN BORU HATLARININ ÖNEMİ ARTTI"

Bakan Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Dünya'da yaşanan gıda ve enerji krizini şöyle değerlendirdi; 'Özellikle Kuzey Koridor'un bir alternatif olmaktan çıkmasıyla birlikte herkes doğu- batı orta koridoruna odaklandı. Bu Hazar geçişli orta koridordan bahsediyoruz ve bu güzergahta kimler var' Bugüne kadar zaten Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan olarak biz önemli projeleri hayata geçirdik. Üçlü ve dörtlü formatlarda da bu iş birliğinin güçlendirilmesi için adımlar attık. Son zamanlarda özellikle enerji krizinin ortaya çıkması ve taşımacılıkta ciddi sorunların olmasıyla beraber, bu orta koridorun stratejik önemi arttı. Biz güçlü formatları hayata geçirdik. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlığı toplantısını Bakü'de gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantıyı Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. Ulaştırma Bakanlarımız çalışma grubu oluşturdular ve projeler üzerinde çalışıyorlar. Diğer taraftan yine Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanları toplantısını Taşkent'te gerçekleştirdik ve bir sonraki toplantıya Türkiye olarak biz ev sahipliği yapacağız. Tabii ilk toplantılarda somut projelerin ya da konuların kararların alınması beklenmezdi. Ama şimdi ikinci toplantılardan somut adımlar atmak istiyoruz. Bir taraftan taşımacılık, diğer taraftan enerji koridorları ki enerji bakanlarımızı da davet edeceğiz. Özellikle Rusya'nın Avrupa'ya giden gazının kesilmesi sebebiyle yine Azerbaycan üzerinden gelen petrol ve boru hatlarının da önemi arttı. Buna diğer kardeş ülkelerdeki gazında özellikle bağlanmasıyla arz güvenliği bakımından da bizim Orta Asya'nın ve yine bu orta koridorun önemi daha da arttı"

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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Emre Can, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR - 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR - 2 - Son Dakika
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