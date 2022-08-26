Dışişleri'nden Azerbaycan'a iade edilen yerlerle ilgili açıklama - Son Dakika
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Dışişleri'nden Azerbaycan'a iade edilen yerlerle ilgili açıklama

26.08.2022 13:04
Dışişleri'nden Azerbaycan'a iade edilen yerlerle ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 2 yıl önce imzalanan Üçlü Bildiri'nin ardından Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmesinden memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmesinden dolayı mutluluk duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin "9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri'de ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan'a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz." denildi.

" Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

YORUMLAR
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Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı Laçın şehri Azerbaycan'ın kontrolüne geçti Laçın şehri Azerbaycan'ın kontrolüne geçti
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dışişleri'nden Azerbaycan'a iade edilen yerlerle ilgili açıklama - Son Dakika

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