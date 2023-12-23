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Dışişleri Bakanlığı: Güney Kıbrıs'ın Deniz Saha Planlaması Türkiye ve KKTC'nin haklarını ihlal ediyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Güney Kıbrıs'ın Deniz Saha Planlaması Türkiye ve KKTC'nin haklarını ihlal ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin onayladığı Deniz Saha Planlaması'nın Türkiye ve KKTC'nin haklarını ihlal ettiğini belirtti. Keçeli, GKRY'nin tek taraflı tasarruflarının kabul edilmeyeceğini ve Kıbrıs sorununun gerçekler temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı: Güney Kıbrıs\'ın Deniz Saha Planlaması Türkiye ve KKTC\'nin haklarını ihlal ediyor
23.12.2023 - 00:00,
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulunca 20 Aralık 2023'te onaylanan "Deniz Saha Planlaması"na ilişkin yöneltilen soruya, "GKRY'nin deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarruflarının kabul edilmeyeceği başından beri ifade edilmekte ve ülkemizin sahadaki uygulamaları bu çerçevede sürmektedir." yanıtını verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçeli, Avrupa Birliği (AB) direktifine dayanan ve tüm üye ülkelerce hazırlanmakta olan "Deniz Saha Planlaması"nda belirtilen alanların bu haliyle Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını ihlal ettiğine işaret ederek, Türkiye'nin Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının sınırlarının 2004 yılından başlayarak, son olarak 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kayda geçirildiğini anımsattı.

"GKRY'nin deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarruflarının kabul edilmeyeceği başından beri ifade edilmekte ve ülkemizin sahadaki uygulamaları bu çerçevede sürmektedir." ifadesini kullanan Keçeli, Rum tarafının AB'nin Deniz Saha Planlaması'na ilişkin direktifini "istismar etme teşebbüsünün beyhude çabaların son halkası" olarak görüldüğünü belirtti.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Adası'nın batısında Türkiye'nin meşru hak ve yetkileri, Ada'nın etrafındaki alanlarda ise Kıbrıs Türklerinin meşru hakları bulunmaktadır. GKRY'nin, haris, gerçeklerden kopuk ve geçerliliği bulunmayan gayrimeşru girişimleri Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gayretlerine zarar vermektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği dahil üçüncü taraflardan beklentisi değişmemiştir. Deniz yetki alanları ve bununla bağlantılı meselelerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine olumsuz yansımaları göz ardı edilmemelidir. Rum tarafının bölgede oldubittiler yaratmaya çalışmak yerine, Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada'daki gerçekler temelinde mümkün olabileceğini kabullenerek, KKTC ile işbirliğini geliştirmeye teşvik edilmesini bekliyoruz."

Kaynak: İHA
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