Dışişleri\'nden İsrail\'in Refah saldırısına ilk tepki: Çok büyük endişe duyuyoruz

Politika

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Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in, Gazze şeridinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından Refah kentine yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada "Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz" denildi.

"REFAH KENTİNE YÖNELİK SALDIRILARDAN BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılara yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Devam eden saldırılar, Gazze'deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir" ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI" ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atılması için çağrıda bulunuldu.