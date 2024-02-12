Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki: Çok büyük endişe duyuyoruz - Son Dakika
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Politika

Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki: Çok büyük endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in en az 100 kişinin ölümüne neden olduğu Refah kenti saldırısına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

12.02.2024 13:34
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Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in, Gazze şeridinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından Refah kentine yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada "Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz" denildi.

"REFAH KENTİNE YÖNELİK SALDIRILARDAN BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılara yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Devam eden saldırılar, Gazze'deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir" ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI" ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atılması için çağrıda bulunuldu.

Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki: Çok büyük endişe duyuyoruz

NE OLMUŞTU?

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Dışişleri\'nden İsrail\'in Refah saldırısına ilk tepki: Çok büyük endişe duyuyoruz
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar: endişe dıyma tüm ticari faliytleri durudur 50 1 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz: Vay be yigitlere! bak sen hele ne büyük tepki ne büyük. Sizin yüzünüzden Allah bizimde belamizi verecek. Nerde Ukrayna'ya ıha siha ne varsa gönderdiniz, hristyana yardımda cevvalsiniz, müslümana gaz alıcı. 31 8 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: tepki gösterin rahatsız oldugunuzu belirtin kınayın bukadarı yeterli 38 1 Yanıtla
  • mustafa ekici: Lafla Peynir gemisi yürümez. 33 2 Yanıtla
  • mustafa ekici: İsraile giden Ticaret gemilerimiz hakkında da kınama gelecek mi? 31 1 Yanıtla
  • İsmail Bayram: Çok süper endişe duyuyorsunuz, böyle devam.... 24 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Çok da endişe duymayın. panik olursunuz. Yönetemezsiniz :( 14 2 Yanıtla
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