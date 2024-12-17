Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Açıklaması: Soykırımı Göz Ardı Etmemeliyiz

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Orta Doğu'da yakın dönemde yaşanan gelişmelerin, Gazze'de yaşanan sivil can kayıplarının uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmaması gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır. Son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir. Keza, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek, açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır" denildi.

Türkiye'nin bölgesinin tamamında barış, güvenlik ve istikrarın hakim olmasını istediği belirtilerek, "Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.