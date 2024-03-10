Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki suçların sorumlusu İsrail hükümetidir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail hükümetidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları sonrası açıklamalarda bulundu. Sözcü Keçeli, Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen suçların sorumlusunun İsrail hükümeti olduğunu vurguladığı açıklamasında, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail hükümetidir. İsrail hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez. İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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AK Parti'nin Edremit'teki belediye başkan aday adayları ve ilçe başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi bir araya gelerek resmi aday İsmail Say'a desteklerini açıkladılar. Aday adayları ve ilçe başkanı, birlik mesajı vererek ortak çalışmanın önemine vurgu yaptılar.
Sanatçı Mustafa Ceceli, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan Atar'a destek vermelerini istedi ve 31 Mart'tan sonra daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Atar ise Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının değerlendirileceğini belirtti. Yılmaz, enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verileceğini söyledi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe sakinlerinin Beykoz'un dışına çıkarılmadan ve yerinden edilmeden yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini belirterek, 5 bin konutun ücretsiz olarak Beykoz'da yapılacağını ve hak sahiplerine verileceğini söyledi. Aydın ayrıca, ilçede yapılacak projeleri ve ulaşım sorununu da açıkladı.
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