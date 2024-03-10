Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki suçların sorumlusu İsrail hükümetidir - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki suçların sorumlusu İsrail hükümetidir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail hükümetinin Gazze'deki Filistin halkına karşı işlediği suçların sorumlusu olduğunu belirtti. Keçeli, İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlet olduğunu ve uluslararası hukukun İsrailli yetkililerin hesap vermesini sağlayacağını ifade etti.

10.03.2024 01:46  Güncelleme: 01:48
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail hükümetidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamaları sonrası açıklamalarda bulundu. Sözcü Keçeli, Gazze'de Filistin halkına karşı işlenen suçların sorumlusunun İsrail hükümeti olduğunu vurguladığı açıklamasında, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlettir ve Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusu İsrail hükümetidir. İsrail hükümeti üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabaları bu gerçeklerin üstünü örtemez. İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki suçların sorumlusu İsrail hükümetidir - Son Dakika

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