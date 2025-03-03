Dışişleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Politika

Dışişleri'nden İsrail'e Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemesini kınadı ve uluslararası harekete çağırdı.

03.03.2025 16:03
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadıklarını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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