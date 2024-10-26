Diyadin'de 1500 kişilik istihdam - Son Dakika
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Politika

Diyadin'de 1500 kişilik istihdam

Bakan Yumaklı, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'de 1500 kişilik istihdam olacağını açıkladı.

26.10.2024 19:16
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin, "Yaklaşık 1300 dekarlık bütün faaliyet alanın tamamı faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam söz konusu olabilecek." dedi.

Ağrı'ya gelen Bakan Yumaklı, Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve beraberindekilerle Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Yumaklı, jeotermal kaynaklardan yararlanılarak domates üretilen serayı gezdi.

Bakan Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyadin'de jeotermal organize tarım bölgesinin birinci ve ikinci etaplarının gelişimiyle ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlediklerini anlatan Yumaklı, "Buradaki yatırım sürecini hızlandırıyoruz. 42 organize tarım bölgesinin 21'i bitkisel, 20'si hayvansal. Birisi de su ürünleriyle ilgili. Özellikle temiz enerjinin kullanıldığı ülkemizin yeraltı zenginliklerinin hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde çok önemli bir girdi olarak yerini aldığı bir dönemde organize tarım bölgelerinin üretime olan katkısı itibarıyla son derece önemli bir görev icra ediyor ve edecek." dedi.

Yumaklı, 61 organize tarım bölgesinden 14'ünün altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını anlattı.

"800 besi işletmesinde 110 bin baş hayvan var"

Organize tarım bölgelerinin önemine değinen Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Hayvansal üretim konulu organize tarım bölgelerinde de yaklaşık 800 besi işletmesinde 110 bin baş hayvan var. Bitkisel üretim konulu organize tarım bölgelerinde de 374 dekarlık sera alanında yıllık 11 bin ton domates ve çilek üretimi yapılıyor. Toplam 7 organize tarım bölgesinde de yine altyapı inşaatları halihazırda devam ediyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük organize bölgelerinden bir tanesi de Balıkesir Gönen'de, inşası devam ediyor."

Organize tarım bölgelerinin hem bitkisel hem de hayvansal üretim kabiliyetleri açısından ülkeye çok büyük değerler katacağını düşündüklerini vurgulayan Yumaklı, bu konuda yatırımcıların da çok ciddi ilgisi olduğunu ifade etti.

Yumaklı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Ağrı'dayız. Nevşehir'de aynı şekilde Balıkesir'de, İzmir'de ve Türkiye'nin dört bir tarafında 61 organize tarım bölgesinin ülkemizin üretim kabiliyetleri ve kapasitesi, bunun dışında da özellikle büyük şehirlere yakın olması hasebiyle pazar yakınlığını sağlaması açısından son derece önemlidir. Burayı (Diyadin) yaklaşık 475 milyonluk bir maliyetle, ilk iki aşamasını 2025 yılı sonu itibarıyla inşallah tamamlayacağız. Özellikle 6 kademeden oluşan bu yatırımın tamamı için yine bütçe ayırmaya, yatırımcılarımızın gelip buraya tesislerini kurmasını ve üretime zemin hazırlayacak çalışmalara da devam edeceğiz."

Yumaklı, bundan sonraki dönemde de çok farklı yerlerde organize tarım bölgelerinin hem gelişiminin takibi hem de yatırımların sonuçlanması ve açılışı itibarıyla vatandaşlara müjdeler vermeye devam edeceklerini söyledi.

Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin öneminden bahseden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Burada (Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi) yaklaşık 1300 dekarlık bütün faaliyet alanında tamamı faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam söz konusu olabilecek. Yani her açıdan ülkemizin bütün bölgelerinin gelişimi açısından, ülkemizin ihtiyaç duyduğu buralarda üretilecek olan ürünler açısından önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Şimdiden ülkemiz için bu yatırımların bulunduğu iller için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Diyadin'de 1500 kişilik istihdam - Son Dakika

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