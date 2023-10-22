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Diyarbakır Berberi İsrail'e Tepki Gösterdi - Son Dakika

Diyarbakır Berberi İsrail'e Tepki Gösterdi

Son Güncelleme: 22.10.2023 12:15

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir berber salonu, ABD'nin desteğiyle İsrail'in Filistin'deki sivillere yönelik düzenlediği saldırılara, 'Amerikan tıraşı' yapmama kararı alarak tepki gösterdi. Berber salonunu işleten Mevlüt Aktan, ABD ve İsrail'e tepkisini 'Salonumuzda Amerikan tıraşı yapmıyoruz' yazısını dükkanın camına asarak ortaya koydu. Aktan, İsrail mallarının tüketilmesine karşı olduğunu da belirtti ve diğer berber arkadaşlarının da bu uygulamaya geçmesini istedi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir berber salonu, ABD'nin desteğiyle İsrail'in Filistin'deki sivillere yönelik düzenlediği saldırılara, 'Amerikan tıraşı' yapmama kararı alarak tepki gösterdi.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki berber salonunu işleten Mevlüt Aktan, ABD ve İsrail'e tepkisini "Salonumuzda Amerikan tıraşı yapmıyoruz" yazısını dükkanın camına asarak ortaya koydu. Yaptığı davranışın tüm berber arkadaşlarına örnek olmasını isteyen Aktan, İsrail mallarının tüketilmesine karşı olduğunu da belirtti.

"AMERİKAN TIRAŞI YAPMAMA KARARI ALDIM"

İsrail'e destek veren ABD'ye tepkisini ilgi alanıyla ortaya koyduğunu dile getiren Aktan, "Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yıllardır esnaflık yapıyorum. İsrail'in Filistin halkına yönelik düzenlediği saldırılardan dolayı İsrail mallarının tüketilmesine karşıyım. Ben de kendi çapımda İsrail'e destek veren Amerika'ya ambargo uygulayayım dedim ve Amerikan tıraşı yapmama kararı aldım. Az da olsa ufak bir boykot kararı olarak gördüm. Çevremdeki arkadaşlarımın da bu uygulamaya geçmesini isterim" dedi.

"SAVAŞIN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Müslüman ülkelere zulme sessiz kalmaması yönünde çağrıda bulunan Aktan, "İsrail, yıllardır Filistin'e aynı zulmü yapıyor. İsrail yıllardır Gazze'deki masum insanları ablukaya almış durumda. Biz tabii ki savaşın her türlüsüne karşıyız. Olan masum zavallı çocuklara oluyor. Bir Müslüman olarak biz bu zulümleri kabul etmiyoruz. Müslüman ülkeler bir an önce bir adım atmalı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır Berberi İsrail'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
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