İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır\'da deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenine katıldı

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı. Diyarbakır'a 3 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır'da 14 bin 273 konut, bin 6 iş yeri, 583 ahır olmak üzere toplam 15 bin 862 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün, bin 374'ü il ve ilçe merkezlerinde, 49'u kırsalda olmak üzere toplam bin 423 konutumuzun kuralarını çekip hak sahiplerine vereceğiz" dedi.

Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne katılan Bakan Yerlikaya, yaşanılan en büyük acılarda bile el ele vererek ayağa kalkmayı bildiklerini, dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Diyarbakırlı kardeşlerimiz, bizim en büyük dert ortağımız oldu, yoldaşımız oldu" diyen Bakan Yerlikaya, 7'den 70'e bir olunduğunu, asrın felaketini, hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdüklerini aktararak, sarsılmaz ve sağlam irade ortaya konulduğunu dile getirdi.

"Diyarbakır'a 3 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldı"

Diyarbakır'da deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. 6 Şubat depremleri sonrası Diyarbakır'ımızda 433 vatandaşımız hayatını kaybetti, 44 bina yıkıldı. Acil yıkılacak ve yıkık 103 bina enkazının tamamı kaldırıldı. Ağır hasarlı 5 bin 494 binanın yüzde 85'i yani 4 bin 227'sinin enkazı tamamen kaldırıldı. Diyarbakır'da ev sahibi ve kiracı 20 bin haneye bugüne kadar 795 milyon lirayı aşkın kira yardımı yapıldı. Kent merkezlerinde ve kırsalda olmak üzere toplam 988 konteynerde 3 bin 782 depremzedemizi misafir etmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi 678 ailemize ise Esen Kart dağıtıldı. Depremlerden sonra Diyarbakır'ımıza 3 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldı. Giden canlarımızı geri getiremeyiz ama Diyarbakır'ı eskisinden çok daha güzel, çok daha güvenli bir şeklide tekrar imar ve ihya etmeye kararlıyız."

"6 bin konutun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor"

Deprem sonrası hızlı bir şekilde temeli atılan evleri işaret eden Bakan Yerlikaya, asrın felaketinden sadece 19 gün sonra başlayan çalışmaları başka hiçbir ülkenin ve devletin bunu yapamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız. Diyarbakır'da 14 bin 273 konut, bin 6 iş yeri, 583 ahır olmak üzere toplam 15 bin 862 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün, bin 374'ü il ve ilçe merkezlerinde, 49'u kırsalda olmak üzere toplam bin 423 konutumuzun kuralarını çekip, hak sahiplerine vereceğiz. Yine yaklaşık 6 bin konutumuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor, inşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz." diye konuştu.

22 yıldır olduğu gibi 6 Şubat'tan sonra da Diyarbakır'ın, Diyarbakırlıların yanında olduklarını hatırlatan Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olmaya da devam edeceğiz. Biz, kalbimizle buradayız. Aklımızla, fikrimizle, gönlümüzle buradayız. Sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturana dek, hayatı yeniden normale döndürünceye dek buradan ayrılmayacağız. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kuralarını çekerek, anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyorum. Depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğine liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Yeni evlerine kavuşan tüm vatandaşlarımıza, Diyarbakırlı kardeşlerimize yuvalarında huzurla oturacakları günler diliyorum. İnşallah yeni yuvalarınızda şen olasınız, mesut ve bahtiyar olasınız. Konutlarımızın yapımında büyük emek sarf eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve bakanlığımızın fedakar çalışanlarına, kabinedeki tüm bakanlarımıza, AFAD'ımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Bakan Yerlikaya, konuşmalarının ardından butona basarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hak sahibi afetzedeler için inşa edilen bin 423 konut için kura çekimini başlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kura sonucu konut sahibi olan ilk ailelere anahtarlarını teslim etti.

Törene; AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepoğlu Ataman, Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, kurum ve kuruluş müdürleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR