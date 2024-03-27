Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır\'da vatandaşlara hitap etti

Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'a gitmek üzere kentten ayrıldı.
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, merkez Yenişehir ilçesinde İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada AK Parti hükümetleri döneminde kentte yapılan, yapımı devam eden hizmetleri sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sahneye davet edilen AK Parti'nin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla poz vererek destek çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Batman'da miting yapmak üzere kentten ayrıldı. - DİYARBAKIR
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Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar'ın duruşması, eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Partisinin Batman mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdoğan, "Mehmet Şimşek'e itimadımız tam" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı. Mitinge, AK Parti ve MHP yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri de katıldı. Konuşmalarda, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğu vurgulandı ve yapılan hizmetlerden bahsedildi.
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