Politika

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu göreve başladı

Vali Zorluoğlu:

"Sahada ve vatandaşların arasında olmaya gayret eden bir vali profili çizmeye gayret edeceğiz"

DİYARBAKIR - Son Valiler Kararnamesi ile Vali- Mülkiye Başmüfettişliğinden Diyarbakır Valiliği'ne atanan Murat Zorluoğlu, Yenişehir Valilik Makamı önünde gerçekleştirilen karşılama töreni sonrasında yeni görevine başladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bugün valilik binasına gelerek, resmen göreve başladı. Tören mangasını selamlayan Vali Zorluoğlu, törene katılanların tebriklerini kabul etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Zorluoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Zorluoğlu burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle atanmış olduğum Diyarbakır Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle 33 ayrı medeniyete ve sayısız kültüre ev sahipliği yapmış ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olan kadim şehir Diyarbakır'a vali olarak atanmış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım. Bu vesileyle beni bu şerefli göreve layık gören Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan Diyarbakır'dan şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevimizin ilimiz, ülkemiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi.

"Makamında, masasında oturan bir vali değil, daha çok sahada ve vatandaşların arasında olmaya gayret eden bir vali profili çizmeye gayret edeceğiz" diye konuşmasına devam eden Vali Zorluoğlu, "Özellikle devletimizin desteğine ve şefkatine daha fazla ihtiyaç duyan şehit ve gazi ailelerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz, yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engelli hemşerilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz" ifadelerinde bulundu.

Halkın hayatını kolaylaştıracak yeni projelerin hazırlanıp uygulamaya geçilmesi için yoğun bir çaba içerisinde olacaklarını söyleyen Zorluoğlu, "30 yılı aşan idarecilik ve devlet tecrübemizin her bir zerresini, inşallah şehrimizin menfaatleri dolusunda kullanacak ve bu kapsamda öncelikle halen devam eden projeleri süratle tamamlamak için mesai harcayacağız. Silvan Baraj Projesi, dünyaca ünlü Diyarbakır surlarının restorasyonunun tamamlanması, 327 adet Diyarbakır Konağı'nın restorasyonu, kentsel dönüşüm uygulamaları, Kuzey Çevre Yolu, Şehir Hastanesi, OSB'lerin altyapıları ve ulaşım altyapısının genel anlamda güçlendirilmesi gibi projeler, bu manada yakından takip edeceğimiz projeler olacak. Aynı zamanda eğitimden sağlığa, başta terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere, güvenlik ve asayişin sağlanmasından, sosyal yardım ve desteğe, kentsel dönüşümden yeni istihdam alanları oluşturmaya, tarım ve sanayi hizmetlerinden ekonomik büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal kültürel faaliyetlere, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya ve ulaşım altyapılarına kadar, halkımızın hayatını kolaylaştıracak yeni projelerin hazırlanıp uygulamaya geçilmesi için de yoğun bir çaba içerisinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Vali Zorluoğlu, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bölgesinin lideri olan ilimizi daha yaşanabilir, marka bir şehir yapma yolunda, milletvekillerimiz başta olmak üzere, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, üniversitemiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz ve basın ve medya kuruluşlarımızla sürekli beraber çalışacak ve Diyarbakır'ı inşallah Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı haline getireceğiz. Sözlerimi tamamlamadan, geçtiğimiz ay meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ben de Allah'tan rahmet diliyorum, yine aynı hadisede yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Diyarbakırlı vatandaşlarıma selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Karşılama törenine Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum müdürleri ve personelleri katıldı.

Açıklama sonrası Vali Zorluoğlu, makamında il protokolü ile bir toplantı gerçekleştirdi.