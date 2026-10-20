DMM, Avrupa çöpü iddialarını COP31 öncesi kötü niyetli algı çalışması olarak niteledi - Son Dakika
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DMM, Avrupa çöpü iddialarını COP31 öncesi kötü niyetli algı çalışması olarak niteledi

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DMM, Avrupa çöpü iddialarını COP31 öncesi kötü niyetli algı çalışması olarak niteledi
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DMM, 'Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor' iddialarının gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon olduğunu bildirdi. Kurum, bertaraf amaçlı atık ve geri dönüştürülemeyen çöp girişinin yasak olduğunu, yalnızca sanayide ham madde için temiz atık ithalatına izin verildiğini belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" yönündeki paylaşımlara ilişkin, "Gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon içermektedir" denildi.

"TÜRKİYE'YE ÇÖP GİRMESİ KESİNLİKLE YASAKTIR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor' yönündeki paylaşımlar, gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon içermektedir. Türkiye'ye bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girmesi kesinlikle yasaktır. Ülkemize yalnızca sanayide ham madde olarak kullanılmak üzere temiz, kaynağında ayrıştırılmış atıkların lisanslı tesislerde işlenmek üzere ithalatına izin verilmektedir.

Standartlara uygun olmayan hiçbir sevkiyatın ülkemize girişine izin verilmeyip; geldiği ülkeye derhal iadesi sağlanmaktadır. Kabul edilen yükler ise gümrük noktasından tesise ulaşana kadar takip sistemleri ile anlık olarak izlenmektedir. Çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve odaklara karşı da sıfır tolerans ilkesiyle denetimler sürdürülmektedir.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR ALGI ÇALIŞMASI"

Konunun çarpıtılarak; özellikle Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde gündeme taşınması kötü niyetli bir algı çalışması olduğunu açıkça göstermektedir. Sıfır Atık Hareketi ile küresel ölçekte çevre politikalarına öncülük eden ülkemizi hedef alan bu tür asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili kurum ve makamların resmi açıklamalarının esas alınması önemle rica olunur."

DMM, Avrupa çöpü iddialarını COP31 öncesi kötü niyetli algı çalışması olarak niteledi
Kaynak: İHA
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