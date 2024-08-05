Doğan Bekin: Netanyahu İran'ı bölgesel savaşa çekmek için çalışıyor

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ı bölgesel savaşa çekmek için çalışmalar sürdürdüğünü belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Katar'daki cenaze törenine katıldıklarını bildirdi.

Netanyahu'nun, İran'ı bölgesel savaşa çekmek için çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Bekin, ABD'nin, Gazze'deki katliama kayıtsız kaldığını, bunun ABD ile İsrail'in ortak stratejisi olduğunu söyledi.

Bangladeş'teki hükümet karşıtı gösterilere de değinen ve Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağının açıklandığını kaydeden Bekin, Bangladeş'te istikrarın sağlanmasını beklediklerini dile getirdi.