Doğu Perinçek, "Bu bir tuzak" deyip büyükelçilerin açıklaması hakkında konuştu: Geri adım atmadılar - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BURADA GERİ ADIM YOK"

Söz konusu ülkelerin geri adım atmadığını söyleyen Doğu Perinçek, "Burada geri adım yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinden, Türk milletinden özür diliyorum bir daha biz Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağız diye bir şey yok. Geri adım değil. Viyana Sözleşmesi'ne gönderme yapıyor. Böyle bir şey yok. Kendilerinin Viyana sözleşmesini ihlal ettiklerine dair bir ifade var mı burada? Hiçbir şey yok. Bakın burada bir tuzak var. Kendileri bir geri adım atmıyor ama sayın Erdoğan'a geri adım attırarak geri adımda ne var biliyor musunuz? Uçurum var. Yani arkasında geri adım attığı zaman Sayın Tayyip Erdoğan orada bir uçurum var.

"'YANLIŞ YAPTIK, DÜZELTİYORUZ' DEMELİLER"

Bu son karardan sonra geri dönülemeyecek bir tavra girilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti geri dönülürse bu Sayın Tayyip Erdoğan açısından son derece olumsuz, Türkiye açısından ABD'nin kaos planlarına karşı zayıf bir tavır alma anlamına gelecektir. Burada hiçbir şekilde geri adım görmüyoruz. Geri adım nasıl olur? Biz Türkiye'nin iç işlerine karıştık yanlış yapıyoruz yanlış yaptık ve düzeltiyoruz demelidirler.

"AK PARTİ ÇEVRELERİNDE 'ÖZÜR DİLEDİLER BİTTİ' GİBİ BİR HAVA VAR"

Dikkat edersiniz 10 büyükelçi toplu hareket ediyor. Örgütlü bunlar. Bunlar devlet değil. Başlarında bir ABD var. ABD bunların; Almanya'nın, Fransa'nın, İsveç'in, Norveç'in, Finlandiya'nın şunun bunun düğmelerine basıyor ve toplu hareket ediyorlar. Böyle devlet mi olur? ABD'nin kontrolünde böyle bağımsız bir devlet olur mu? O açıdan da çok garip bir durum var. AK Parti çevrelerinde hem sayın Cumhurbaşkanımızın çevresinde Cumhurbaşkanı danışmanları çevrelerinde 'tamam özür dilediler bu iş bitti' gibi bir hava var.

VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN 41. MADDESİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçiliğinden açıklama gelmişti. Geri adım olarak yorumlanan yeni açıklamada, "Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanılmıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirmişti.