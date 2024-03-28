DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Uysal, yerel seçimlere sayılı günler kaldığını belirterek, Demokrat Parti'nin işleyen demokrasi ve hukuk düzeninin inşa edildiği, eşit fırsatlara sahip vatandaşların yarınından emin olduğu Türkiye hayallerinin bulunduğunu ifade etti. Uysal, Türkiye'nin kaynak ve imkanlarının farkında olduklarını vurgulayarak, bu büyük ülkeyi ve büyük milleti yeniden büyük güç haline getirecek irade, siyaset, geçmiş ve tecrübenin adresi olduklarını söyledi. Uysal, ziyaretleri sırasında esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı.

28.03.2024 16:37
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Uysal, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlere sayılı günler kaldığını söyledi.

Uysal, "Demokrat Parti'nin işleyen demokrasi ve hukuk düzeninin inşa edildiği, eşit fırsatlara sahip vatandaşların yarınından emin olduğu Türkiye hayallerinin bulunduğunu" anlatarak, "Bu ülkede adaletin, siyasi ve ekonomik gücünüze göre işlediği Türkiye değil, herkes için eşit işlediği Türkiye hayalimiz var." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kaynak ve imkanlarının farkında olduklarına değinen Uysal, "Siyaseti, şerefi, milleti için yapan, milletin değerlerini merkeze koymuş hareket olarak, bu büyük ülkeyi ve büyük milleti yeniden büyük güç haline getirecek irade, siyaset, geçmiş ve tecrübenin adresiyiz." diye konuştu.

Gültekin Uysal, kentteki programları kapsamında, Uzun Çarşı ve Çark Caddesi'nde esnafı da ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Çark Caddesi ziyareti sırasında karşılaştığı CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu ile sohbet eden Uysal, daha sonra Sapanca ilçesinde esnafı gezdi.

Uysal'a ziyaretlerinde, DP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Sakarya İl Başkanı Zafer Adalet, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhur Atay ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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