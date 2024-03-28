DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Uysal, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlere sayılı günler kaldığını söyledi.
Uysal, "Demokrat Parti'nin işleyen demokrasi ve hukuk düzeninin inşa edildiği, eşit fırsatlara sahip vatandaşların yarınından emin olduğu Türkiye hayallerinin bulunduğunu" anlatarak, "Bu ülkede adaletin, siyasi ve ekonomik gücünüze göre işlediği Türkiye değil, herkes için eşit işlediği Türkiye hayalimiz var." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin kaynak ve imkanlarının farkında olduklarına değinen Uysal, "Siyaseti, şerefi, milleti için yapan, milletin değerlerini merkeze koymuş hareket olarak, bu büyük ülkeyi ve büyük milleti yeniden büyük güç haline getirecek irade, siyaset, geçmiş ve tecrübenin adresiyiz." diye konuştu.
Gültekin Uysal, kentteki programları kapsamında, Uzun Çarşı ve Çark Caddesi'nde esnafı da ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.
Çark Caddesi ziyareti sırasında karşılaştığı CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu ile sohbet eden Uysal, daha sonra Sapanca ilçesinde esnafı gezdi.
Uysal'a ziyaretlerinde, DP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Sakarya İl Başkanı Zafer Adalet, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhur Atay ile partililer eşlik etti.
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen 'İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar' lansmanında ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını detaylı bir şekilde anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de şehirlerin depreme dirençli şekilde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, depremlerin son 100 yılda 130 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Bakan, şehirlerin merkezlerini ve altyapılarını güçlendirdiklerini ve depremzede vatandaşların evlerine oturuncaya kadar yanlarında olacaklarını ifade etti.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, AK Parti'nin zorlandığı yerlerde adaylarını geri çekme kararı aldıklarını belirtti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahya ile Gazze'deki direnişe destek verdiğini açıkladı. Çorum, Türkiye'de ilk kez mahya ile Gazze'ye destek veren bir il oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon Beşikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere para verilemediği söylemlerine karşılık olarak, emeklinin parasını devletin değil, vatandaşların verdiğini belirtti. Baş, toplumun zenginleşmesini ve refah içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüsle şehir turu yaparak vatandaşlara seslendi. Kurum, vatandaşlara hitaben konuşma yaparak İstanbul için çalışacaklarını ve 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişinin başlayacağını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik Başkanlığında düzenlenen 'İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, seçim süresince güvenlik tedbirlerinin alınacağı belirtildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek onların beklentilerini dinledi ve mahallelerin sorunlarını çözmek için destek sözü verdi. Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı da eşlik etti.
Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparken emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile tartıştı. Tartışma sırasında Aputkan, Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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