 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dr. Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dr. Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kasapoğlu, "Demokrasinin olmazsa olmazı, kamuoyuna doğru bilgiyi iletmekle yükümlü ve mesleklerini icra ederken kimi sıkıntılarla da boğuşan gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Dr. Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
11.01.2024 - 00:07,  Güncelleme: 00:51
Abone Ol

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü hem sosyal medyada hesaplarından yayınladığı bir video, hem de yaptığı açıklama ile kutladı.

Bugün dünyanın birçok noktasında zorlu şartlar altında çalışan gazetecilerin, toplumda çok önemli bir rol üstlendiklerine vurgu yapan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Gazeteciler, her daim zor ve güçlüklerle dolu bir meslek icra ediyorlar. Siyasette, Sporda, hastanede, adliyede, sokakta, barışta ve dünyanın çeşitli yerlerindeki savaşlarda, yani nerede bir haber varsa, gazeteciler hep orada oldu. Bugüne kadar Filistin'de 110 gazeteci yaşamını yitirdi. Bu acı tablo gazetecilerin ne denli zor bir meslek icra ettiklerinin kanıtı mahiyetinde. İletişim teknolojilerindeki gelişmenin dezenformasyonu artırdığı, doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde, doğru ve ilkeli haberciliğin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı, kamuoyuna doğru bilgiyi iletmekle yükümlü ve mesleklerini icra ederken kimi sıkıntılarla da boğuşan gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Dr. Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

"HABERCİLİK ZOR"

Dr. Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından bu özel günle ilgili bir de video paylaştı. Videoda, Çalışan Gazeteciler Günü'nde, bir haber stüdyosunda ana haber bülteni sunarken ve sokak röportajları yaparken çekilen görüntüleri bulunan Kasapoğlu, "Bu deneyimden bana kalan haberciliğin çok zor olduğu idi. Doğru ve tarafsız habercilik ile görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensubu arkadaşlarımı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde tebrik ediyorum." notunu paylaştı.

YORUMLAR

Mehmet Kasapoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dr. Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 01:03:05. #1.13#
SON DAKİKA: Dr. Mehmet Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement