DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "İktidarı oluşturan Cumhur İttifakı karşısında alternatif olarak dayatılan Millet İttifakı'nın bu yılın başından beri sürdürülen istikşafi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Bir ülkenin bağımsızlığının güvencesinin ekonomik yönden güçlü olmasına bağlı olduğunu belirten Aksakal, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Önder Aksakal, "Bir ülke ekonomisinde zaman zaman iniş çıkışlar olur, enflasyon artar eksilir, kur hareketlenmeleri yaşanır, hayat pahalılığı hissedilir bunlar normal şeylerdir. Fakat akaryakıt fiyatları 4 gün üst üste değişir mi?" dedi.

Türkiye'nin, tarihinin en yoğun emperyalist kuşatması altında bazı kararları almaya zorlandığını savunan Aksakal, Rusya- Ukrayna savaşının bölgesel bir felakete yol açmaması doğrultusunda yürütülen Türkiye dış politikasının önemli olduğunu söyledi.

"Bu misyonumuzu ve gücümüzü ekonomik ve uluslararası siyaset zemininde mutlak surette lehimize kullanmamız gerekir" diyen Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin de bu açıdan önem arz ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, KKTC'nin başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere, tüm müttefiklerce tanınmasına yönelik çağrısını yerinde gördüğünü söyleyen Aksakal, Türkiye'nin müttefiki olan ABD'nin KKTC'yi tanımasına yönelik stratejilerin yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

"Toplumu ikna edecek bir güç oluşumu ihtimali her geçen gün zayıflıyor"

2023'te yapılacak genel seçime değinen Aksakal, Türkiye'nin sistematik bir şekilde iki partili siyasi yapıya doğru dönüştürülmeye çalışıldığını savundu.

Aksakal, "İktidarı oluşturan Cumhur İttifakı karşısında alternatif olarak dayatılan Millet İttifakı'nın bu yılın başından beri sürdürülen istikşafi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamıyor. Bir masa etrafında toplanan siyasi partilerin geleceğe dair halka yönelik söylemlerine, öncelikle birbirlerinin ciddi itirazlarını da göz önüne alırsak toplumu ikna edecek bir güç oluşumu ihtimali her geçen gün zayıflıyor." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik teklifini de "zamansız, gereksiz ve anlamsız" ifadeleriyle değerlendirdi.