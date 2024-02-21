DSP Genel Başkanı: Emeklilerin bayram ikramiyeleri enflasyon oranında arttırılmalı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, emeklilerin bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında arttırılması gerektiğini söyledi.
Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan aday listelerinin seçim kurullarına tesliminin son gününün dün olduğunu anımsattı.
Bazı siyasi partilerdeki gelişmelerin, 31 Mart seçimlerini mahalli özellikler açısından değerlendirmek yerine "14 ve 28 Mayıs seçimlerinin rövanşı olarak gören bir anlayışıyla kurgulanmış stratejilerinin varlığını ortaya döktüğünü" belirten Aksakal, şunları söyledi:
"Aynı merkez tarafından kontrol edilen ve 100 yıl önce Cumhuriyet'i kuran parti ile 100 yıllık Cumhuriyet'i yıkmak isteyen partiye hedef birliği yaptırdılar ve görülüyor ki bu da sağlanmıştır. Tabii ki değişmiş yeni CHP ile PKK terör örgütünün siyasi ayağından söz ediyorum. İsimlerini ne kadar değiştirirlerse değiştirsinler onlar PKK'nın Meclis'teki kadrolarıdır. Bunu sadece biz değil 85 milyon yurttaş böyle kabul ediyor."
Eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözlerini eleştiren Aksakal, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sözüm ona 'soysuz' diyebilecek kadar soyu bozukların hala içimizde dolaşabilmesi, en az değişmiş yeni CHP, PKK, PYD, FETÖ ittifakı kadar tehlikelidir. Türk milleti bu ihanetleri asla unutmayacaktır ve affetmeyecektir." dedi.
Cumhuriyet savcılarına çağrıda bulunan Aksakal, Şevki Yılmaz hakkında yasal işlemin başlatılmasını isteyerek, Atatürk'e yönelik sarf edilen sözlerin asla düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin artışına ilişkin de değerlendirmede bulunan Aksakal, "Bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında arttırılması gerekir. Bizim önerimiz 12 bin 500 TL olması." diye konuştu.
30'u büyükşehir, 51'i il belediyesi olmak üzere 81 ilde belediye başkan adaylarının evraklarını seçim kurullarına teslim ettiklerini kaydeden Aksakal, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nesim Pakır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Kemal Cem Pülten, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da Mehmet Selim Çetin olduğunu açıkladı.
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