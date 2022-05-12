DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

12.05.2022 14:54
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bir ülkede ekonomi paketlerle, devlet torba kanunlarla yönetilemez. 5 yıllık kalkınma planları ve hükümet programlarıyla sağlıklı işleyiş ivedilikle hayata geçirilmelidir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bir ülkede ekonomi paketlerle, devlet torba kanunlarla yönetilemez. 5 yıllık kalkınma planları ve hükümet programlarıyla sağlıklı işleyiş ivedilikle hayata geçirilmelidir." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tüm dünyanın güvenliğini tehdit eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünü, bugünü ve geleceği konusunda doğru tahliller yapılmasının önem arz ettiğini belirten Aksakal, Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı tarafsızlık politikasıyla doğru bir strateji yürüttüğünü söyledi.

Sığınmacılara yönelik açıklamaları anımsatan Aksakal, Suriye ve Afganistan'dan gelen sığınmacıların ülkede barındırılmaya devam edileceğine dair politikaların yanlış ve tehlikeli bir içeriğe sahip olduğunu ileri sürdü. Aksakal, "Evet, Türk milleti misafirperverdir, vicdanlıdır. Ama bu hasletlerin bir haddi, hududu olduğu da unutulmamalıdır." dedi.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Kimseyi bacağından sürüyerek sınır dışına atma gibi bir insanlık dışı önermemiz olamaz ancak Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan, ne gibi misyonları olduğunu bilemediklerimiz dahil tüm sığınmacıların kendi ana vatanlarına güvenli bir şekilde gönderilebilmesi için Suriye devleti ile görüşmeler derhal başlatılmalı, komşu ülkelerin yöneticilerine yönelik tahrik edici ifadeler kullanmaktan özenle kaçınılmalıdır."

"Konut finansmanı paketi"ne ilişkin ise Aksakal, "Bir dar gelirlinin 2 milyon lira rakamını değil taksitle ödemek, hayal etmesi bile gerçekçi bir beklenti değildir. Bir ülkede ekonomi paketlerle, devlet torba kanunlarla yönetilemez. 5 yıllık kalkınma planları ve hükümet programlarıyla sağlıklı işleyiş ivedilikle hayata geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması
DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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Afganistan, Hükümet, Ekonomi, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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