DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Yapılan çağrı nettir; silahlarıyla birlikte devletin adaletine teslim olmak en akılcı yol olarak ortadadır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, panikatak geçirmesinin ardından hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü için de taziyelerini iletti.

TBMM Genel Kurulunda, bugün 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirileceğini hatırlatan Aksakal, bugüne kadar ki çalışmalarından dolayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti; ikinci devrede de Kurtulmuş'un, birinci dönem tecrübelerinin katkısıyla daha başarılı ve verimli bir yönetim dönemini hep birlikte yaşayacaklarına inandığını söyledi.

Ülke gündeminin en önemli konu başlıklarının, Terörsüz Türkiye hedefi ile bazı belediyelerde ortaya dökülen rüşvet, iltimas, ihaleye fesat karıştırma ve benzeri türden yüz kızartıcı yolsuzlukların soruşturulması olduğunu belirten Aksakal, "Esasen toplumun büyük kesiminin yüz yüze olduğu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına çözüm arayışlarının yoğun bir çalışma ortamının öznesi olması gerekirken, bu konu maalesef farklı meselelerin her akşam ve her televizyon kanalında konuşulur halde olmasıyla tali bir sorun seviyesine indirgenmektedir." diye konuştu.

Terör örgütlerinin, kendilerini bir aparat olarak kullanan küresel güçlerin iradesiyle yaşamlarını sürdürüp, sonlandırdıklarını dile getiren Aksakal, Türkiye'nin de yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği terör yapılanmasının, on binlerce insanın yaşamına ve milyarlarca dolar maddi varlığın heba edilmesine neden olduğunu vurguladı.

"Bugün geldiğimiz noktada, bölgesel düzeydeki gelişmelerin zorunlu kıldığı bazı strateji değişikliklerinin hayata geçirilmesini de makul karşılıyoruz ve önemsiyoruz" ifadesini kullanan Aksakal, şöyle devam etti:

"Hepimiz kabul etmeliyiz ki devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kriterler kapsamında terör örgütü PKK ve türevlerine tarihi bir fırsat vermiştir. Terör örgütünün arkasındaki ekonomik ve siyasi gücün ya da güçlerin, bugün kendi dertleriyle uğraşmaktan, dünyanın başka yerlerini önceden olduğu gibi perde arkasından dilediğince yönetebilme olanağı kalmamıştır. Dolayısıyla yapılan çağrı nettir; silahlarıyla birlikte devletin adaletine teslim olmak en akılcı yol olarak ortadadır."

"CHP rotasını şaşırmıştır"

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan infaz düzenlemeleri konusunda DEM Parti'nin taleplerinin, tamamen terör suçlularının salıverilmelerini sağlamak amacını taşıdığını savunan Aksakal, "Şu kadarını açık ve net bir dille belirtmek isterim ki on binlerce insanımızı şehit ederek onların ailelerine ve sevenlerine 45 senedir bayramları zehir edenlerin bayram duygusunu istismar etmeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik CHP'nin politikasını eleştirerek, "Cumhuriyet'i kurduklarını, Atatürk'ün partisi olduklarını, yüz yıllık parti olduklarını her dara düştüklerinde tutunacak ip yapanların, çok uzunca bir zamandır bu bölücü, ayrılıkçı terör örgütü PKK'nın meclisteki temsilcileriyle amaç ve hedef birliği içerisinde siyaset yapmaya devam ettiklerini kaygıyla izliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'nin, kendi iç meseleleri nedeniyle ülke sorunlarıyla ilgilenemediğini dile getiren Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, ülkenin diğer sorunlarına kafa yormak yerine hem şaibeli kurultay sürecinde yaşanan ve yargıya intikal etmiş gelişmelerden hem de iktidarları altındaki bazı belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmalarında ortaya dökülen çarşaf çarşaf itiraflar karşısında rotasını şaşırmış, kimyası bozulmuş, kendi dertleriyle uğraşmaktan başlarını kaldıramayacak duruma düşmüşlerdir."