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DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

15.11.2021 10:38
DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC'nin, başta Türk dünyası olmak üzere, dost ve müttefik devletler tarafından tanınarak, bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletlerde yerini almasını istediklerini bildirdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC'nin, başta Türk dünyası olmak üzere, dost ve müttefik devletler tarafından tanınarak, bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletlerde yerini almasını istediklerini bildirdi.

Aksakal, yayımladığı mesajda, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde, 1974 Barış Harekatı'nda vatan toprağını kanıyla sulayan şehitlere ve ebediyete intikal etmiş gazilere, mücahitlere Allah'tan rahmet dileyen Aksakal, hayatta olanlarla saygı, minnet ve şükranlarını sundu.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde dünyadaki hiçbir güçten korkmadan cesurca kararlar alan KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile eski başbakanlardan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı da rahmet ve saygıyla yad eden Aksakal, DSP'nin, Genel Merkez binasının önünde, Türk bayrağı ile KKTC bayrağı yan yana dalgalanan tek siyasi parti olduğunu belirtti.

Aksakal, Bülent Ecevit'in "Biz milliyetçiliği orta Anadolu'nun haşhaş tarlalarına, Ege'nin deniz yataklarına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına yazmış partiyiz." sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"KKTC'nin en yakın tarihte başta Türk dünyasında yer alan kardeş devletler olmak üzere, dost ve müttefik devletler tarafından tanınarak, bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletlerde yerini almasını ve temsil edilmesini istiyoruz, talep ediyoruz ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri ile KKTC yöneticilerini göreve davet ediyoruz. Türk Konseyi adıyla faaliyet gösteren birlikteliğin 8. Zirvesi'nde ismini 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştiren ve öncülüğünü Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, ve Özbekistan'ın yaptığı gücün bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımasının zamanı gelmiştir. KKTC'nin bağımsızlığı, Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin can ve mal güvenliği, refahı her şeyin üzerindedir. Kuzey Kıbrıs, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla vatan olmuştur. En yakın süreçte Birleşmiş Milletler Teşkilatında bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yerini alması dileğiyle KKTC'nin 38. kuruluş gününü kutluyorum."

DOST Partisi, Kıbrıs, Vatan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika
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