Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama - Son Dakika
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Politika

Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

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DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehdi Tunç, PKK'nın yayın organında ''Mardin halkı irade gaspına karşı kendi mahkemesini, halk mahkemesini kuracak. Bu kayyumlar gidecek'' dedi.

05.11.2024 20:03  Güncelleme: 20:14
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DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasının ardından PKK'nın yayın organında konuşan DEM Parti Mardin İl Eş Başkanı Mehdi Tunç, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! 'Bu halk kendi mahkemesini kuracak'

"BU HALK KENDİ MAHKEMESİNİ KURACAK"

Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bugün devam eden direnişimiz gerekirse günlerce aylarca haftalarca devam edecek. Bu halk yargılayacak, bu halk burada yarın mahkeme kuracak. Mardin halkı irade gaspına karşı kendi mahkemesini, halk mahkemesini kuracak. Bu kayyumlar gidecek. Bu kayyum gaspını kesinlikle kabul etmiyoruz. Tamamen talandır, yıkımdır. Zaten Kürdistan coğrafyasının her yerinden bunların defolup gitmesi gerekiyor.

Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! 'Bu halk kendi mahkemesini kuracak'

BAKIRHAN'DAN İSYAN ÇAĞRISI

Kayyum kararının ardından ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Mardin'de yaptığı konuşmada isyan çağrısında bulunarak "Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN İKİNCİ 'ÖCALAN' ÇAĞRISI

Geçtiğimiz haftalarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli bize uzattığın eli biz tuttuk ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun hukuku uygula" ifadelerine yer verdi.

Eşbaşkan\'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Mardin, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ömer duman:
    her gün biriniz, bir gün hepiniz o sarı torbaya gireceksiniz!!! 78 21 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    pkk kürtleri temsil etmiyor onlar ermenidir kürt ler size inanmiyorki 74 18 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    türkiyede adalet olmayınca adam haklı beyler bu kayyumlar Akp belediyelerine yapsın sıkıyorsa nedense hep doğuya yapıyor halk bir insanı sectiyse onu gene halk indirir sizin onu indirmenize gerek yok Akp nerde bir boş koltuk varsa atlıyor 19 50 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    adam sucluysa ceza almisaa baskanliktan el cektirilmesi kadar dogal birsey olamaz ki 51 10 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Belediye lere kayyum aranmaz Belediye meclisi yeni başkanı seçer 17 31 Yanıtla
  • Hakikat:
    Esenyurt'ta sokaga cikma yasagi ,kayyum atanan illerde ve Halfeti ilcesinde sikiyonetim ilan edilsin.Halki isyana alanen tesvik eden DEM esbsk.'larini da imrali'ya Ocalan'in yanina gonderilmeli.Hasret giderirler. 36 10 Yanıtla
  • Osman Koca:
    yaw he heee 24 6 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Ortada bişey yokken neden ortalık kaynadı birden.. İsrail içimizdeki hainlere talimat verdi.. kendi kendimizle uğraştırırken Suriye’de Kürdistan kurup Gazze’yi de ilhak etmek istiyor anlaşılan.. oyun büyük.. ihtidalli olmakta yarar var.. 17 7 Yanıtla
  • Alparslan:
    MHP başkanı Öcalan çıksın diyorsa bunun böyle demesi abartı gelmiyor artık her şeyi konuşuyor önüne gelen devlet kavramını bosalttiniz yazik 15 5 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Burası Türkiye Cumhuriyeti topraklarıdır , bal gibi tanıyacaksınız.! 10 0 Yanıtla
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