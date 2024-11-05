Eşbaşkan\'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

Politika

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasının ardından PKK'nın yayın organında konuşan DEM Parti Mardin İl Eş Başkanı Mehdi Tunç, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"BU HALK KENDİ MAHKEMESİNİ KURACAK"

Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bugün devam eden direnişimiz gerekirse günlerce aylarca haftalarca devam edecek. Bu halk yargılayacak, bu halk burada yarın mahkeme kuracak. Mardin halkı irade gaspına karşı kendi mahkemesini, halk mahkemesini kuracak. Bu kayyumlar gidecek. Bu kayyum gaspını kesinlikle kabul etmiyoruz. Tamamen talandır, yıkımdır. Zaten Kürdistan coğrafyasının her yerinden bunların defolup gitmesi gerekiyor.

BAKIRHAN'DAN İSYAN ÇAĞRISI

Kayyum kararının ardından ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Mardin'de yaptığı konuşmada isyan çağrısında bulunarak "Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN İKİNCİ 'ÖCALAN' ÇAĞRISI

Geçtiğimiz haftalarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli bize uzattığın eli biz tuttuk ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun hukuku uygula" ifadelerine yer verdi.