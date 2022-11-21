Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile tokalaşması ile ilgili ilk kez konuştu: Görüşmeler neden yeniden başlamasın, sinyalini vermiştik

Dünya Kupası münasebetiyle Katar'a yaptığı ziyaretin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşmasıyla ilgili de konuştu.

"BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK"

Erdoğan, "Ben olaya şöyle bakıyorum; Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değildir. Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız" dedi.

TOKALAŞMALARI GÜNDEM YARATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin verdiği resepsiyonda açılışa katılan bazı liderlerle de ayaküstü görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü kısa bir sohbet etti. Bu kısa görüşme, Sisi'nin Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti. O anlara ilişkin karelerin servis edilmesiyle iki liderin görüşmesi gündem oldu.