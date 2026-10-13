Düzce Belediye Başkanı Özlü, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti

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Düzce Belediye Başkanı Özlü, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala\'yı ziyaret etti
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette ikili bir süre sohbet edip değerlendirmelerde bulundu; Özlü, sosyal medya hesabından Ala’ya nazik misafirperverliği için teşekkür etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede Özlü ve Ala bir süre sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Faruk Özlü, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Efkan Ala'nın makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Özlü ile Ala bir süre sohbet etti. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlü, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faruk Özlü, "AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala'yı makamında ziyaret ederek hasbihal ettik. AK Parti'mizin vizyonunu birlikte omuzlamaktan gurur duyduğum çok kıymetli dava arkadaşıma, Ala'ya nazik misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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