Düzce Belediye Başkanı Özlü, Geleceğe Yönelik Projeleri Anlattı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çakırlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Özlü, "Gerçek belediyecilik yapıyoruz; günü kurtarmak için değil, Düzce'nin 50 yıl sonrasını düşünerek çalışıyoruz" dedi.

Başkan Faruk Özlü, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Çakırlar Mahallesi sakinleriyle buluştu. Yerel yönetimde katılımcılığı esas alan anlayış doğrultusunda düzenlenen toplantıya, mahalle muhtarı, belediye yöneticileri ve birçok vatandaş katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sinan Aydın, Başkan Özlü'nün Düzce'ye adım adım imza attığını ve Türkiye genelinde örneği olmayan bir çalışmayla mahalle mahalle dolaşıp sorunları yerinde çözdüğünü söyledi.

Faruk Özlü ise, bu tür programların genellikle seçim dönemlerinde yapıldığını, ancak kendilerinin seçim gözetmeksizin her hafta farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurguladı. "Bu dönem genel merkezimiz dört mahallede toplantı yapılmasını istedi, ama biz 64 mahallenin tamamında toplantı düzenleyeceğiz" diyen Özlü, yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri anlattı.

Başkan Özlü, göreve geldikleri günden bu yana her mahalleye en az üç defa ziyaret gerçekleştirdiklerini ve belediyecilik anlayışlarının 'algı değil, hizmet odaklı' olduğunu belirtti. "Belediyecilik altyapıdır, üstyapıdır. Biz günü kurtaran değil, geleceği planlayan işler yapıyoruz" diyen Özlü, Düzce'nin içme suyu şebekesinin tamamen yenileneceğini ve yeni arıtma tesisi inşa edileceğini, bu çalışmaların bedelinin ise toplamda 2 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.

"Çakırlar Mahallesi şehir konforunda köy olacak"

Çakırlar Mahallesi'nin doğallığını koruyarak, şehirde sunulan tüm hizmetlerin bu bölgeye de getirileceğini belirten Başkan Özlü, doğalgaz, içme suyu, düzenli çöp toplama ve otobüs seferlerinin mahalleye ulaştırıldığını söyledi. Özlü, "Mahallenin güzelliğini koruyarak şehir konforuna ulaştıracağız" dedi.

Yüksek katlı binalara karşı olduklarını vurgulayan Başkan Özlü, "Burası şehir konforunda köy olabilecek ender yerlerden biri. Apartmanlar istemiyoruz, burada yüksek kata birlikte karşı duralım" çağrısında bulundu.

Başkan Özlü, toplantının sonunda Düzce'nin Ankara'dan en fazla yatırım ve ödenek alan illerden biri olduğunu ifade ederek, "Tüm Türkiye ve dünyada ekonomik sıkıntılar yaşanırken, biz Düzce için en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda söz alan mahalle sakinleri ulaşım ve imar düzenlemeleri başta olmak üzere çeşitli taleplerini dile getirdi. Ayrıca, köy camisinin yapımına verilen destek ve mahallede açılan Belmek kursu için teşekkür edildi. - DÜZCE