Düzce’nin kuzey bölgesini besleyecek baraj yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 'Mahalle Sohbetleri' kapsamında 11. mahalle toplantısında Esentepe ve Bahçelievler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Özlü, içme suyu konusunda Bahçeşehir bölgesi için, "Bu bölge yani kuzey bölgesini besleyecek bir baraj inşa ediyoruz. Fındıklı Aksu Barajı içme suyu barajı olacak" dedi.

Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetleri adı altında Düzce'nin tüm mahalleleriyle buluşmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' konsepti ile başlayan ve mahalle sohbetleri konseptine geçiş yapan buluşmaların 11. Esentepe ve Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirildi. Yeşil Vadi etkinlik alanında yapılan ve yoğun katılımla düzenlenen toplantıda iki mahallenin sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özlü, yapılan devam eden ve yapılması planlanan projelere yönelik değerlendirmelerde bulunarak mahallelerin istek, talep ve sorunlarını dinledi.

"Biz vatandaşın ayağına gidiyoruz"

Faruk Özlü halkın ayağına gittiklerini belirterek "Buraya gelip sizlere nutuk atalım, şöyle yaptık değil de karşılıklı konuşalım, birbirimizi anlayalım, sizin dertlerini dinleyelim. Yapabileceklerimizi sizlerle paylaşalım maksadıyla bu toplantıları yapıyoruz. Birçok şehirde halk günü yapılır belediyelerde. Bir kısmına katıldım bu görüşmelerin ama halk günleri büyük bir curcunadır. İnsanları ayağınıza çağırıp, ne istiyorlar diye sormak bize nezaketli bir davranış olarak gelmedi. Sizlerin ayağınıza gelmeyi, sizlerle görüşmeyi, sizlerle sohbet etmeyi tercih ediyoruz. Biz size yapacaklarımızı, yaptıklarımızı anlatacağız. Sizler de ne yapmamızı istiyorsanız, eksiklerimiz varsa onları söyleyeceksiniz. İçinizde ne varsa, 'Faruk beyi görsek şunları sorsak' diyeceğiniz ne varsa bizlere sorun hiç çekinmeyin" açıklamalarında bulundu.

"Bu bölge çok kıymetli"

İlk belediye başkanı adayı olduğunda bu bölgede seçim çalışmaları yaparken, vatandaşlara ne yapmalarını istediklerini sorduğunu paylaşan Faruk Özlü şöyle devam etti:

"En başta gelen taleplerden birisi bu bölgedeki güreş sahasının kaldırılması istendi. Bu ilk dönemimizdeydi. Biz bu güreş sahasını buradan taşıdık. Yıkmadık, sokağa atmadık. Kamunun malına zarar vermedik. Buradan söktük Şıralıktaki yeni yaptığımız şehir stadının içinde değerlendirdik. Burasını da bir etkinlik alanı olarak tanzim ettik. Yeşil Vadi etkinlik alanı diye isimlendirdik. Bu bölge çok kıymetli bir bölge. Buradaki konutlar, buradaki şehirleşme belli bir standardın üzerindedir. Mesela depreme dayanıklı konutlardır. Yüksek katlı değildir. Burada zemin sağlamdır. Düzce'de 5 yerde hava kirliği ölçme cihazımız var. Birisi de bu bölgede. Kirliliğin en temiz çıktığı bölge burasıdır. O zamanlar kalıcı konutlar söylemleri vardı. Depremi unutmayacağız, tabii ki önlemelerimizi alacağız ama her günde depremi hatırlatacak bir isim çok hoş değil diye düşündük. Bir isim çalışması yaptık. Ankette yaptık, ankette adının Bahçeşehir olması yönünde yüzde 53 oranında oy çıktı. Ona göre adını değiştirdik. Diyeceksiniz ki; 'Faruk bey niye isimle, güreş sahası ile uğraşıyorsun?' Güreş sahası sizden gelen talepti, isim konusu ise iyi bir algı oluşması bakımından önemlidir. Bunun ne faydası var söyleyeyim. Önceki dönem Valimiz Cevdet Atay, çok değerli bir devlet adamıdır. Onunla çok güzel çalışmalar yaptık. Düzce'ye atandığında, hiç gelmemiş, buraları bilmiyor. Bir gece Düzce'ye gelmiş, valilik binasını görmüş. Vali konutu nerde diye sorunca, götürelim demişler. Bağlantı yolundan buraya gelirken Bahçeşehir bölgesi tabelasını görmüş ve içinden vali konutunu Düzce'nin en güzel yerine yapmışlar diye düşünmüş. O yüzden Kalıcı Konutlar ile Bahçeşehir isimleri arasındaki algı bu burası Bahçeşehir."

Bahçeşehir bölgesinin hizmet kalitesini arttırabilmek için site yönetim şirketi kurduklarını da mahalle sakinleri ile paylaşan Özlü, "Hizmet verdik. Ama bu site yönetim hizmetlerinde o günkü yönetime getirdiğimiz arkadaşlardan kaynaklanan bir takım aksamalar oldu. Bizim amacımız, burası geniş bir bölge. Sadece yollar yok. Ada içleri var. Onların temizlenmesi, bakımı var. Dolayısıyla, biz o işte biraz sendeledik. Şu anda yeni bir yönetim var. Değerli arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir yapılanma hizmet üretiyorsa ve fayda sağlıyorsa devam ettiririz. Hizmet etmiyor, fayda sağlamıyorsa, kapatırız başka bir iş yaparız. Bunların tamamının kararını sizlerle birlikte vereceğiz" diye konuştu.

60 proje kaldı

"Seçimlerden önce aday olarak 64 mahalle için 100 proje yapacağız dedik. Bunu da bir kitapta topladık" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Özlü, "Seçimden önce bu kitabı bastırdık ve dağıttık. Gittiğim her yerde bu kitapçığı dağıttım. Aradan 2 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu projelerin neredeyse tamamını çalıştık, gözden geçirdik. Bir kısmına başladık. Bir kısmını da bitirdik. Bu kitapta yer alan projelerimizi ifade ederek seçimlere girdik. İnsanlar bu projelere baktılar ve bizi seçtiler. Demek ki insanlar bu projeleri onayladılar. Bu projelerin 40 tanesi bitti. 60 tanesi devam ediyor" dedi.

Fındıklı Aksu Barajı ve arıtma tesisi

Başkan Özlü, konuşmasının devamında projelere ilişkin detaylar paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"İçme suyu altyapımızı yeniliyoruz. 45 milyon euro Dünya Bankası kredisi kullandık. 5 yıl ödemesiz ve 30 yıl vadeli çok güzel bir kredi. İçme suyu projelerimizde özellikle bu bölge yani kuzey bölgesini besleyecek olan bir baraj inşa ediyoruz. Fındıklı Aksu Barajı. Fındıklı Aksu deresi üzerinde yaklaşık 2 yıl süren ölçümler yaptık. Debisi de uygun. Suyunu da analiz ettik. Çok temiz. Burada bir baraj projesi yapıyoruz. İçme suyu barajı olacak. Bahçeşehir bölgesinin suyu oradan gelecek. Yaptığımız her şey Düzce'nin gelecek 50 yılına hitap eden işlerdir. 130 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisi yapıyoruz. Bugünkü tesisin kapasitesi 25 bin metreküp/gün. İnşallah Ekim ayı gibi bitecek. Bu sene yeni arıtmadan Düzce'ye su vermeye başlayacağız. Bunları yaparken, tabi ki zahmetleri de var. Yollarımızı kazıyoruz. Bin 600 çaplı borular döşüyoruz. Bu boruların ömrü 100 yıl. Biz sadece bugüne bakmıyoruz. Tabii ki bugün de önemli ama bizim amacımız bu şehri Türkiye'nin en yaşanabilir ilk 10 ili arasına sokmak. İnşallah bunu başaracağız."

Çevre Düzeni Planı

Çevre Düzeni Planı'na (ÇDP) dair bilinmeyenlere yönelik de bilgilendirmede bulunan Başkan Özlü, "5-6 yıldır çalışıyoruz ve şehrin tamamını il düzeyinde planlıyoruz. Türkiye'de çevre düzeni planı bizim gibi illerde çevre bakanlığı tarafından yapılır. Türkiye'de çevre düzeni planı yapma yetkisi alan tek belediye biziz. Planı da bitirdik, bakanlığı arz ettik. Bakanlık onayını bekliyoruz. Bu plan bittiği zaman kolay kolay değişecek bir plan değil. Kaynaşlı lojistik ağırlıklı olsun, Akçakoca turizm ve metal ihtisas OSB alanında yoğunlaşsın, Gölyaka tarım ve turizm gibi şehrimizi planlıyoruz. Herkesin bir niş alanı olsun. Herkes her şeyi yapmasın. Bir alanda iyi olsun ve o alanda hizmet üretsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen başta ulaşım konusu olmak üzere ekmek büfesi, kapalı durak, ve diğer talepleri dinleyen Başkan Özlü, konuların incelenerek yapılması gerekenler noktasında çalışılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Programda, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik sportif etkinlikler düzenlenirken, Çocuk Üniversitesi boyama etkinlikleri ile çocuklara eğlenceli zaman geçirtti. Ayrıca, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunurken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise led ekrandan Düzce Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri vatandaşlara tanıttı.