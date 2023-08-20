ECOWAS Nijer'in lideri General Tchiani ile bir araya geldi - Son Dakika

ECOWAS Nijer'in lideri General Tchiani ile bir araya geldi

ECOWAS Nijer\'in lideri General Tchiani ile bir araya geldi
Son Güncelleme: 20.08.2023 18:01

Nijer'in başkenti Niamey'de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) gönderdiği heyet ile cunta lideri General Abdourahmane Tchiani görüştü.

Nijer'in başkenti Niamey'de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) gönderdiği heyet ile cunta lideri General Abdourahmane Tchiani görüşme gerçekleştirdi. ECOWAS'ın işgal ordusu kurarak Nijer'e saldırmaya hazırlandığını iddia eden Tchiani, "Şunu açıklığa kavuşturalım ki bize bir saldırı yapılırsa bu bazılarının düşündüğü gibi parkta yürüyüş yapmak gibi olmayacak." dedi.

"NİJER HALKI SAVAŞ İSTEMİYOR"

Nijer'de dün ECOWAS ile cunta lideri Tchianigörüştü. Görüşmenin ardından devlet kanalına konuşan cunta lideri General Abdourahmane Tchiani, Nijer'in diyaloğa açık olduğunu belirterek, "Ne Anavatanı Koruma Ulusal Konseyi ne de Nijer halkı savaş istemiyor." dedi.

Nijer'deki cunta lideri General Tchiani, ECOWAS heyetine açık açık meydan okudu

"BİZE BİR SALDIRI YAPILIRSA BU BAZILARININ DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ, PARKTA YÜRÜYÜŞ YAPMAK GİBİ OLMAYACAK"

ECOWAS'ın işgal ordusu kurarak Nijer'e saldırmaya hazırlandığını iddia eden Tchiani, "Şunu açıklığa kavuşturalım ki bize bir saldırı yapılırsa bu bazılarının düşündüğü gibi parkta yürüyüş yapmak gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

ECOWAS, ESKİ DEVRİK LİDER BAZOUM İLE GÖRÜŞTÜ

ECOWAS tarafından Nijer'e gönderilen heyete liderlik yapan Nijerya'nın eski devlet başkanı General Abdulsalami Abuba kar, Nijer'in devrik lideri Mohamed Bazoum ile görüştüklerini açıkladı. Abubakar, "Bazoum ile görüştük ve kendisine yapılanları ondan duyduk. Yaşadığı sorunları anlattı." diyerek Bazoum tarafından anlatılanları ECOWAS liderlerine ileteceğini ifade etti.

Nijer'deki cunta lideri General Tchiani, ECOWAS heyetine açık açık meydan okudu

ASKERİ YÖNETİM DESTEKÇİLERİ MEYDANLARA ÇIKTI

Niamey'de Ulusal Meclis önünde toplanan göstericiler, ECOWAS olası askeri müdahalesine karşı çıkarak Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli askeri yönetime desteğini yineledi.

"WAGNER SİZİ BEKLİYORUZ"

Göstericiler, Nijer ve Rusya bayraklarının yanı sıra "Wagner sizi bekliyoruz", "Fransa defol", "Fransa'ya hayır, Rusya'ya evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Nijer'deki cunta lideri General Tchiani, ECOWAS heyetine açık açık meydan okudu

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Batı Afrika, Nijer, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ECOWAS Nijer'in lideri General Tchiani ile bir araya geldi - Son Dakika


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