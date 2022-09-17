Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'tan 'adaylık' mektubu: Onur duyarım

Bu kareyi "Gözler liderimizin üzerinde" diye servis ettiler! Oysa videoda olay çok başka

Terör örgütü lehine propaganda yapmak suçlamasıyla Edirne Cezaevi'ne gönderilen HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, FOX TV ekranlarında Doğan Şentürk, Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Deniz Zeyrek ve Çiğdem Toker'in yorumlarıyla ekrana gelen Orta Sayfa programına mektup yazdı.

"MEMNUNİYET DUYARIM AMA ADAY BEN DEĞİLİM"

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ortak aday' tarifi yapan Demirtaş, "Ortak aday olmaktan dolayı onur duyarım ama malum sebeplerden dolayı şimdilik ben değilim" ifadelerine yer verdi.

"İSİM TELAFFUZ ETMEM DOĞRU OLMAZ"

Selahattin Demirtaş, FOX TV'nin Orta Sayfa programına yolladığı mektubunda tarif ettiği ortak aday için şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar, iyi yayınlar. Takdir edersiniz ki muhalefetten kimin cumhurbaşkanı olabileceğine dair benim bir isim telaffuz etmem doğru olmaz. Ancak benim de temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır.

"ADAYKEN BİLE HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLMALI"

Bunun içinde adayın, bunca kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta ve demokratik anlayışta olması gerekir. Daha adayken bile herkesin Cumhurbaşkanı olabileceğini gösterecek yetkinliğe, birikime sahip olması da önemlidir. Ayrıca nasıl bir kadroyla, hangi somut projelerle sorunları çözeceklerini sade bir şekilde halka anlatabilecek; rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır.

"GEÇİŞ SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÜRÜTMELİ"

Eğer Cumhuriyetin ikinci yüz yılını gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırıp birlikte içinde yolumuza devam edeceksek ortak aday kolektif çalışmaya, ortak akla önem vermeli, geçiş sürecini başarıyla yönetebilecek deneyime sahip olmalıdır. Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır.

"LAİKLİK GİBİ KONULARDA DUYARLI OLMALI"

Kadınların eşitliği, emekçilerin alın teri, çevre hakları, özgürlükçü laiklik gibi konularda duyarlı ve bilinçli olmalı; kimlik, inanç ve dil hakları gibi kolektif haklar konusunda demokratik çözüm perspektifi sunabilmelidir.

"İNANDIRICI OLMALI"

İkinci yüz yıla girerken ezberletilmiş resmi kalıpları, şablonları yıkma cesaretini göstererek Cumhuriyeti bu defa alttan, tabandan halkla birlikte inşa etme anlayışına sahip ve buna açık olmalıdır. Son yirmi yılın değil, son yüz yılın bütün yaralarını sarabilecek somut bir programla toplumun karşısına çıkmalı ve inandırıcı olmalıdır.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bağlama da çalabilmeli desem kim olduğunu kesin anlarsınız. Tabii ki şaka bir yana, ortak aday olmaktan onur duyarım ancak "malum" nedenlerle şimdilik, bu seçime ortak aday ben değilim.

"ADAYIN BU KRİTERLERE YAKIN OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Fox TV izleyicilerine ve tüm halkımıza yürek dolusu selam, sevgilerimizle."