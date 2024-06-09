Edirne'de çifte vatandaşlar Bulgaristan ve AP seçimleri için sandık başına gitti - Son Dakika
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Politika

Edirne'de çifte vatandaşlar Bulgaristan ve AP seçimleri için sandık başına gitti

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler için Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren okula gelen vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Ancak bilgisayar arızaları nedeniyle bazı seçmenler oy kullanamadı. Seçmenler, oylarını bilgisayar üzerinden kullanarak çıktılarını alıp sandığa attı. Seçimlerde yaşanan yoğun katılım sevinçle karşılandı.

09.06.2024 16:23
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Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için, Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına gitti.

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. Seçim dolayısıyla Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde sandık kuruldu.

Edirne merkez 75. Yıl İlkokulu'na gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı. Bilgisayar üzerinden oylarını kullanan ve çıktılarını alıp sandığa atan vatandaşlar hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, bilgisayarda zaman zaman yaşanan sorun nedeniyle bazı seçmenlerin oy kullanamadığını ve sıkıntılı anlar yaşandığını söyledi. Haklarına ve hukuklarına sahip çıkmak isteyen vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için okula geldiğini ve yoğun katılım gözlemlendiğini ifade eden Güneş, elektronik arızaların giderilmesi çağrısında bulundu.

Oy kullanan seçmen Eren Vatansever, yoğun katılımı görünce mutlu olduğunu belirterek, kendisi de vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandığını söyledi. Bir başka seçmen Evliye Şen de, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Dakikalardır sırada beklediğini söyleyen Gökçin Çalışkan ise, yoğun katılımın mutluluk verici olduğunu söylerken, bir başka seçmen Nedret Songül de sevinçli olduğunu anlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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