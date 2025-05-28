Edirne'de Kaymakam Atamaları Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Edirne'nin Keşan, Enez, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinin kaymakamları değişti.

Yeni karar doğrultusunda Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Bursa'nın Karacabey ilçesine atanırken, yerine Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan getirildi.

Balıkesir Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Edirne Uzunköprü'nün yeni kaymakamı oldu. Mevcut Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü ise Tokat Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Karabük Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Meriç Kaymakamlığına görevlendirildi. Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal da Kars'ın Susuz ilçesine kaymakam olarak atandı. - EDİRNE