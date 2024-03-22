Efkan Ala: Türkiye\'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmak hedefimiz

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, hedeflerinin dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine Türkiye'yi sokmak olduğunu söyledi.

MHP Bursa teşkilatları tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda iftar programı düzenlendi.

Ala, programda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu söyledi.

İttifakın, Türkiye'yi bu problemli büyük coğrafyada istikrar içinde hedeflerine taşımayı amaçladığını belirten Ala, "Sağlam bir ittifakın, pazarlıkların değil ülke sevdasının adıdır Cumhur İttifakı. Hedefimiz dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine Türkiye'yi sokmaktır. Türkiye'nin büyümesi, güçlü olması milletini sevenler için tercih meselesi değil bir mecburiyettir. Türkiye ne zaman güçlendi, etrafında inisiyatif aldı." ifadesini kullandı.

Ala, Alinur Aktaş'la Büyükşehir'de, ilçelerde de Cumhur İttifakı adaylarıyla yola devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nda olmayan belediyeleri kazanmalarının önemine işaret eden Ala, şunları söyledi:

"Bizde olmayan ilçeleri Cumhur İttifakı'na hediye edersek, bölge hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyecek ve hedeflerini yakalayacaktır. Alinur Aktaş yoluna devam edecek inşallah. Güçlü desteğinizle onu sandıktan çıkaralım istiyoruz. Togg, on yıllarca Türkiye'nin ve ümmetimizin rüyalarını süslemiş bir markamız, hedefimiz. Karşımızda, 'Togg neden Bursa'da yapıldı? Yapılmamalıydı' diyen bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Bu yakışır mı Bursa'ya? Türkiye markasının herkesin gönlünde çarpıntıya neden olduğunu herkes biliyor. Bu kadar açık bir konuda bile bu kadar inanılmaz bir yanlış cümle kuranlarla hangi hedefi gerçekleştirebiliriz? Bu bakımdan biliyorum ki Türkiye'de milliyetçilerin kalbi Cumhur İttifakı için atıyor."

"Şimdi sıra, yerel yönetimlerden zilleti söküp atmaya gelmiştir"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar programının, geçen hafta sonu yapılan 14. Olağan Büyük Kurultay'ın coşkusuyla gerçekleştiğini vurgulayan Büyükataman, kurultayın partinin yarım asırlık mazisine yakışır olgunlukla gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde demokratik bir olgunluk içinde kararını verdiğini dile getiren Büyükataman, şöyle devam etti:

"Şimdi sıra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yerel yönetimlerden zilleti söküp atmaya gelmiştir. Önümüzdeki 9 gün bu açıdan çok önemlidir. 9 gün sonra Türkiye, yerel yönetimler vasıtasıyla geleceğine vurulmak istenen prangaları Allah'ın izniyle söküp atacak ve adeta şaha kalkacaktır. Bu yüzden MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için durmadan çalışacağız. DEM'lenmiş, özünden koparılmış, Türkiye düşmanlarının esiri olmuş CHP'nin, Türkiye'nin geleceği önündeki en büyük engel olduğunu görüyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, "Gençler darbe yapsa teslim olurum." sözünden dolayı eleştiren Büyükataman, "Gençlerin arkasına saklanarak Türk demokrasisine olan kinini kusan Özgür Özel, demokratik yollardan umudunu kesmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kirli senaryolarla hedef alan darbecilere selam çakmıştır. CHP, iktidarı milletin iradesinde değil, 15 Temmuz'da Türk devletine ve milletine kurşun sıkanların kapısında aramaktadır. Fakat Türk milleti bu hastalıklı anlayışa, ihanet taşeronlarına bugüne kadar geçit vermediği gibi bundan böyle de asla geçit vermeyecektir." diye konuştu.

Büyükataman, 31 Mart seçimlerinin yalnızca bir seçim değil, Türk milletinin beka savunması, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin muhafazası olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı olarak bu sorumluluğun bilinciyle Bursa'da tam bir uyum içinde, azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürdüklerini anlatan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Tüm adaylarla bir ve birliktelik halinde ayırmadan, ayrışmadan 'yerelde iktidar, ülkede istikrar' diyerek Türk milletinin zaferi için kenetleneceğiz. Hem Büyükşehir'de hem de tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nın zaferi için merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru aziz milletimizle omuz omuza mücadele edeceğiz. Biz Cumhur İttifakı ve MHP olarak daima aziz Türk milletinin tarafında ve sonsuza kadar hizmetindeyiz. Bizim belediyecilik anlayışımız insanı önceleyen, her vatandaşımızın en iyi hizmeti hak ettiğine inanan, şehirlerimizi Türk devrine yakışır yönetim anlayışına kavuşturmayı hedefleyen bir anlayıştır. Biliyoruz ki Bursa zillete geçit vermeyecek, terör partisinin kapısında DEM'lenen CHP'ye 31 Mart 2024'te sandıkta dersini verecektir."

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, milletvekilleri, Cumhur İttifakı partilerinin il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları, belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları ile partililer katıldı.