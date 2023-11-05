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CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik eden Ekrem İmamoğlu: Değişim sırası Türkiye'de - Son Dakika

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik eden Ekrem İmamoğlu: Değişim sırası Türkiye'de

Son Güncelleme: 05.11.2023 04:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. İmamoğlu, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Değişim sırası Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İmamoğlu, değişim sırasının Türkiye'de olduğunu belirtti.

"KONGREDE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de" dedi.

"DEĞİŞİM SIRASI TÜRKİYE'DE"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Divan Başkanı, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. İmamoğlu, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı; "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de."

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i kutlayan İmamoğlu: Değişim sırası Türkiye'de
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik eden Ekrem İmamoğlu: Değişim sırası Türkiye'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik eden Ekrem İmamoğlu: Değişim sırası Türkiye'de - Son Dakika
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