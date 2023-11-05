CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik eden Ekrem İmamoğlu: Değişim sırası Türkiye'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İmamoğlu, değişim sırasının Türkiye'de olduğunu belirtti.

"KONGREDE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de" dedi.

"DEĞİŞİM SIRASI TÜRKİYE'DE"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Divan Başkanı, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. İmamoğlu, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı; "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de."