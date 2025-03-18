Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi'nin iptal kararı hukuksuzdur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır." dedi.

18.03.2025 18:53
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İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu kararın yok hükmünde olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU: İPTAL KARARI HUKUKSUZDUR

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Ekrem İmamoğlu\'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Recep Kocak:
    sahtekar 35 19 Yanıtla
  • trgyky1978:
    yükseklere kar yağarken üşünmedin mi sen bu işin sonunu düşünmedin mi 33 15 Yanıtla
  • Kirker:
    diplomasız lise mezunu 27 11 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    patladı gitti 24 9 Yanıtla
  • ilhankara3305:
    he he 17 9 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    işletme Fakültesini kafa kola almış anlaşılan. 18 7 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ekepe dolandırıcılığın adabınıda bilmiyor trajikomikliğe bak :) 11 11 Yanıtla
  • Selman Taş:
    huwa huwa 12 6 Yanıtla
  • 8txpd9q758:
    bu sitede ilk yorumum, borsaya 2!kuruş koyduk sayenizde bitti teşekkür ederiz ?? 2 3 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Allah aşkına biraz herkes elini vicdanına koysun adamın üniversitede aldığı puan belli geçiş şartları belli hiçbirini karşılamıyor hukuksuzluk var boşuna tartışmayın 1 2 Yanıtla
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