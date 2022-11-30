Düzce'de çadırları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı - Son Dakika
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Düzce'de çadırları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı

30.11.2022 23:28

Düzce'de yaşanan deprem nedeniyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gencin, "Burası Kartalkaya değil" tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu'nun elini uzatarak yanağına dokunmak istediği bir kadın da "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi. 7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, "Aynı bölgede, fazla değil 20 yıl önce yaşanan şiddetli depremden sonra, hepimizin güle oynaya, işine, evine gitmesi gerekirdi.

"BU İŞLERİN SONUCA ERMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Biz, eğer milletimize hala bu kaygıyı bu tereddüdü yaşatıyorsak, burada hep birlikte çok büyük sorumluluğumuz var demektir. Tek sebebi var: Bilimden uzak iseniz, teknikten uzak iseniz, sağlıklı bir süreç planlaması, sağlıklı bir gelecek planlamasını tasarlayamamış ya da ona uyum sağlayamamış iseniz, gerçekten bu işlerin sonuca ermesi mümkün değil" dedi.

İMAMOĞLUNA TEPKİ

Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Ekrem İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi. Ancak Ekrem İmamoğlu, burada depremzede kadından beklemediği tepki ile karşılaştı.

"ELLEME BENİ"

Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı. Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi. Ekrem İmamoğlu, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul'a döndü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Düzce'de çadırları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de çadırları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı - Son Dakika
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