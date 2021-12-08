Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama geldi - Son Dakika

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'e açıklamarda bulundu.

"GÖREVİM İSTANBUL'U YÖNETMEK"

Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, bunun gündeminde olmadığını ve mevcut görevinin İstanbul'u en iyi şekilde yönetmek olduğunu söyledi.

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Açıklamalarının devamında İmamoğlu, "Şu anda Türkiye'de siyaset üstü bir atmosfer yani bilindik politik kuralların üzerinde bir anlayış mevcut. Millet İttifakı ve onunla temas içinde olan partilerin ortaya koyacağı uzlaşma Türkiye'nin belki de önümüzdeki on yılını etkileyecek… Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum" dedi.