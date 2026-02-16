Elazığ ile Han Yunus arasında gönül köprüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü Filistin duruşu doğrultusunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gazze'nin Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Albatta ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirerek kardeş belediye sürecini başlattı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Belediye Meclisi'ne 2025 yılının aralık ayında gündem dışı vermiş olduğu önerge sonrası alınan karar ile Gazze'nin Han Yunus şehri Elazığ'ın 5. kardeş şehri ilan edilmişti. Gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesine yönelik kararlı duruşu doğrultusunda, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da anlamlı bir adım attı. Başkan Şerifoğulları, Gazze'nin Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Albatta ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Programa, Uluslararası İhya İnsani Yardım Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa İbrahim, Uluslararası İhya İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü İsmail Bakırhan, El-Aksa Platformu üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Filistin halkının yanında olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Şahin Şerifoğulları; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman Filistin halkının yanında olmaya gayret ederek onları yalnız bırakmadı. Uluslararası platformlarda da her zaman Filistin halkının en güçlü sesi oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz toplantıda da kendilerinin bütün belediye başkanlarına verdikleri talimatlar doğrultusunda bizler de Ramazan ayında, İsrail'in gerçekleştirdiği insanlık suçları karşısında Filistinli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek, yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek ve yeniden yapılanma sürecine katkı sunmak adına bu kardeşliği sahaya taşıyacağız. Bu kapsamda Han Yunus'ta Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar programı düzenleyerek kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

İki şehir arasında kardeş belediye sürecini başlattıklarını da dile getiren Başkan Şerifoğulları; "Filistin'de yaşananlar artık sıradan bir çatışma değil; insanlığın göz göre göre seyrettiği bir dram, bir vahşet, bir katliamdır. Gazze'de her gün çocuklar ölürken, babalar evlatlarını kendi elleriyle toprağa verirken, anneler evlerinin enkazı başında ağıt yakarken, dünyanın suskunluğu kadar İsrail'in acımasızlığı da hafızalara kazınmaktadır. İsrail'in yürüttüğü politika; uluslararası hukuku hiçe sayan, sivilleri hedef alan, kutsal mekanları dahi gözetmeyen, temel insan haklarını ayaklar altına alan bir devlet terörüdür. Bunu başka bir dille ifade etmek mümkün değildir. Biz, biliyoruz ki Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye'de, Elazığ'da, bu toprakların her köşesinde Filistin için yanan bir yürek, yükselen bir dua vardır. Bizim için Filistin davası günübirlik bir siyaset değil; imanımızın, ahlakımızın, kardeşliğimizin bir gereğidir. Bugün dayanışmamızın, kardeşliğimizin ve mücadelemizin daha da güçleneceğinin işaretidir. Sizler kendi topraklarınızda zulme karşı dururken, bizler burada o sesin dünyada daha gür çıkması için çalışmaya devam edeceğiz. Temennimiz; Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, Kudüs'ün özgür günlerine kavuşması ve Filistin halkının hak ettiği onurlu barışa en kısa sürede ulaşmasıdır. Han Yunus ile Elazığ'ımızın kardeş şehir ilan edilmesi, tarihi sorumluluğumuzun bizlere yüklediği önemli bir misyondur. Elazığ Belediyesi olarak İsrail'in vahşi saldırılarında büyük bir yıkıma uğrayan Han Yunus şehrimizin yeniden inşa ve imarında üzerimize düşen vazifeyi yapmak, boynumuzun borcudur. Bu iş birliği hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

Elazığ'ın evliyalar şehri olduğunu vurgulayan Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Albatta ise "Başkan Şerifoğulları nezdinde Elazığ halkına çok teşekkür ediyorum. Elazığ; evliyalar, ulemalar şehri, kıymetli değerlerimizin şehri. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Konu Filistin halkı olduğunda kendileri, her kapıyı çalarak her yerde Filistin halkının haklarını açık bir sesle ifade eden biridir. Aynı şekilde dost ve kardeş Türk halkına da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu sürece kadar bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve Gazze halkının yanında olmaya devam ettiler" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalanarak program tamamlandı. - ELAZIĞ