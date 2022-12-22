Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme! 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek - Son Dakika
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Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme! 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek

22.12.2022 21:13

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Torba teklife göre TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Böylece 55 bin kişinin ödemesi gereken 624 milyon liradan vazgeçilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Torba teklifte en dikkat çeken madde TEDAŞ'a olan elektrik borçları oldu.

TEDAŞ BORÇLARI SİLİNİYOR

Buna göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Yaklaşık 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon lirayı bulan borcu böylece silinmiş olacak. Elektrik borçlarının silinmesinin yanı sıra borçların yapılandırılması da sağlanacak. Ekim 2021 tarihinden önce ödenmemiş ve yapılandırılmamış TEDAŞ alacakları yapılandırılabilecek.

BAKANLIĞA EK BORÇLANMA YETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor.

LİMANLARIN SÖZLEŞME SÜRELERİ UZATILDI

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak. BOTAŞ'ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

KAMU GÖREVLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

SENDİKA ÜYELİKLERİNE YÜZDE 2 BARAJI

Ayrıca sendika üyeliklerine yüzde 2 barajı getirildi. Yüzde 2 barajını aşamayan sendikalar 700 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme! 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek - Son Dakika

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