Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (1) - Son Dakika

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda öngörülen değişiklikle, yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme, tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Bu düzenleme ile telif hakkı sahipleri tarafından izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçesi de dikkate alınarak, orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleri oluşturuluyor.

Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve temiz su havuzu kurulumu için karada zaruri ihtiyaç alanları karşılanacak.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde "kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı" düzenlemesinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2024 olarak belirleniyor.

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikle, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılıyor.

İşlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilmiş hükümler de yürürlükten kaldırılıyor.

Mesleki eğitim stajına devlet katkısı

Mesleki eğitim merkezlerinde 12. sınıfta olan öğrencilerin ücreti, asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı olamayacak.

Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ise ödenecek ücretin tamamı devlet katkısı olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 7 eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

Ayarı doğru olmayan ölçü aletleri

Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ani muayenelerde veya ölçü aleti sahibi haricindeki kimselerin müracaatı üzerine yapılan şikayet muayenelerinde ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 270 liradan 2 bin 700 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Ancak ayarın doğru olmaması durumu ölçü aleti sahibi aleyhine sonuç doğuruyorsa bu kişilere idari para cezası verilmeyecek ve ölçü aletlerine el konulmayacak.

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının binaların ortak alanında kullanıldığı dikkate alındığında "damgası kopmuş veya bozulmuş ölçü aletini kullanma" fiili ile "ayarı doğru olmayan ölçü aletini kullanma" fiili için dağıtım şirketi ve abone konumundaki vatandaşa doğrudan kusur atfedilemeyecek ve idari para cezası uygulanmayacak; ancak ilgili kurumların kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında işlem tesis edilebilecek.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde "Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı" kurulacak.

(Sürecek)